„Ich möchte ein Eisbär sein“, scheint der Gablitzer Karl Heinz Riegl in Anlehnung an einen 80er-Jahre-Hit zu denken. Am 24. Februar startet der Mit-Fünfziger ein für ihn neues Abenteuer — den „Ice Ultra“ in Lappland!

In der Schnee- und Eiswüste von Schweden wird er in fünf Etappen 230 Kilometer über den Polarkreis laufen. „Temperaturen bis zu minus 30 Grad werden dort auf uns warten“, weiß auch Riegl nicht, was das für den Körper tatsächlich bedeutet. Geschlafen wird in Zelten und vom Veranstalter wird nur heißes Wasser und eventuell notwendige ärztliche Versorgung bereitgestellt. Der Rest muss im Rucksack mitgetragen werden.

Vorbereitet hat sich Riegl zuletzt intensiv. „Da dort die meiste Zeit mit Schneeschuhen gelaufen wird, war die allgemeine Wetterlage im heurigen Winter bestens dazu geeignet, das Training recht realitätsnah durchzuführen“, hat er seine komplett neue Ausrüstung testen können.

Wie immer setzt Riegl auf modernste Technik. Superleichte Thermosflaschen aus Titan und Spezialnahrung von Power Bar, welche auch bei niedrigsten Temperaturen essbar bleibt und nicht gefriert, gehören dazu.

Auch wurde die medizinische Vorbereitung speziell auf diese harten Bedingungen abgestimmt. „Ein kurzer Tiefpunkt war eine Grippeerkrankung letzte Woche, welche das Training einige Tage nachteilig beeinflusst hat“, schildert Riegl. Jedoch mit Hilfe des IMSB gelang es binnen kurzer Zeit Riegls Immunsystem wieder aufzubauen und die Startfreigabe zu erhalten. Bereits am Erscheinungsdatum dieser NÖN wollte Riegl in Richtung Schweden aufbrechen, um sich akklimatisieren zu können. Einmal mehr soll nichts dem Zufall überlassen bleiben.