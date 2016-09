Beim 1. ÖBV-Jugend-Ranglistenturnier der Saison in Traun konnten die Schüler des ASV Pressbaum erneut auf sich aufmerksam machen. Bei ihrem ersten Antreten in dieser Altersklasse war im Mixed für die erfolgreichste Pressbaumer Paarung erst im Viertelfinale Endstation! Im Einzel traten alle Vier im B-Bewerb an. Zilka, der letzte Woche noch aufgrund von Krankheit gefehlt hatte, musste sich in der zweiten Runde knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Die drei Mädels Pohanka, Pottendorfer und Wu konnten die Plätze zwei, drei beziehungsweise fünf erreichen. Im Doppel unterlag Zilka mit Partner Alexander Knoll aus Weiz in Runde zwei, Wu scheiterte mit der Weizerin Anna Macherz im ersten Spiel. Pottendorfer und Pohanka zeigten im Damendoppel allerdings eine herausragende Leistung und waren erst im Finale zu stoppen.

Beim A-Ranglistenturnier in Hohenems trat Markus Zvonek nur im Einzel an, bekam es aber in den Gruppenspielen gleich mit dem späteren Sieger sowie Kilian Meusburger zu tun. Gegen beide unterlag er glatt. Auch Nina Sorger, auf Rang 9 gesetzt, musste im Einzel gleich gegen die spätere Siegerin antreten, konnte aber zwei ihrer Spiele gewinnen und belegte so den starken sechsten Platz! Im Doppel spielte Sorger mit Nathalie Herbst, im Mixed trat sie mit Lukas Rebhandl an. In beiden Bewerben gab es für sie Rang vier.

Jakob Sorger reiste mit seinem Doppelpartner Philip Birker, betreut vom BLZ-Co-Trainer Krasimir Yankov, nach Herstal in Belgien, um weitere Erfahrungen auf internationalem Niveau zu sammeln. In einem gut besetzten Turnier stand Jakob Sorger im Einzel einem Engländer gegenüber und musste im Doppel gegen eine deutsche Paarung antreten. „Beide Gegner waren noch etwas zu stark für mich, aber die Spiele haben meine Schwächen aufgezeigt“, glaubt er nun zu wissen, woran noch gearbeitet werden muss.