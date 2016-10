Ungewöhnlich spät im Jahr kämpften die Kunstturnerinnen der Sportunion St. Pölten erfolgreich bei der Union Landesmeisterschaft um mehrere Titel. „Während dieser Wettkampf für die Kinderstufen bereits im Frühjahr in Gänserndorf ohne Bodenfläche ausgetragen wurde, mussten die Jugend- und Erwachsenenstufen noch auf die Austragung warten“, erklärt Pressesprecherin Martina Weinberger vom Leistungsmodell St. Pölten.

In der Trainingshalle des S. Pöltner Sportzentrums NÖ konnten die Bewerbe nun ausgetragen werden. Die 15-jährige Alina Schmoll nutzte dabei ihren Heimvorteil und kürte sich zur Union NÖ Landesmeisterin 2016 in der Eliteklasse. Die 12-jährige Tullnerbacherin Marie Wolf freute sich über den Titel der Union-Jugendmeisterin, gefolgt von Hannah Grasl (14) auf Rang 2 in der höchsten Jugendstufe (J1). In der Jugendstufe 3 wurde die 10-jährige Vanessa Thaler Dritte. Rang 4 und 5 gingen an Anna Panauer (11) und Christina Valenta (10).

Zur selben Zeit startete eine Delegation der SU St. Pölten bei den Union Bundesmeisterschaften im Turn10 (Gerätturnen) in Schwaz (Tirol). Auch die Geräteturnerinnen des Vereins zeigten auf. Ex-Kunstturnerin Sophie Gwiss erturnte sich in der AK16 den Titel der Union Vize-Bundesmeisterin, ebenso Joelle Galjasevic in der AK12. In der AK14 freute sich Marieluise Stecher über den ausgezeichneten fünften Platz und Sophie Mayerhofer landete auf Rang 13.

Höchst erfolgreich startete Selina Kickinger ihre letzte Saiosn als Juniorin. Vom ÖFT zum 49. internationalen Salamunov Memorial in Maribor (SLO) entsandt, überzeugte die Böheimkirchnerin im Starterfeld von sechs Länderdelegationen und holte mit 11,95 Punkten Gold am Stufenbarren. In der Gesamtwertung verfehlte die 15-Jährige mit 45,800 Punkten und Rang vier knapp das Podest. Am Boden musste sie zwei Stürze hinnehmen, die Punkte kosteten. Für Trainerin Agnes Hodi wenig überraschend: „Wir trainieren auf einem nicht standardgemäßen Boden, sollen aber im LLZT bereits Anfang 2017 eine neue Bodenfläche erhalten“, freut sie sich.