Letzte Woche haben wir in unserer Kolumne „Vor zehn Jahren“ auf Sonja Langthalers Ehrung als Sportlerin des Monats im Jahr 2007 hingewiesen. Die Woche erklärte die Pressbaumerin nun doch überraschend ihren Rückzug vom Badmintonsport.

„Es reicht nicht mehr für die international angepeilten Ziele“, erklärt die Medizinstiudentin. Und sie habe sich diesen Schritt reiflich überlegt, immerhin bekam sie nach sechs Jahren vom neuen Nationaltrainer Oliver Pongratz wieder eine Chance, im Nationalteam mittrainieren zu dürfen. „Und die Trainer waren sehr gut und aufmerksam in diesem halben Jahr der Zusammenarbeit“, lobt sie.

Jetzt ist Langthaler sich aber ganz sicher, dass die fehlenden Trainingsgegner in den Jahren dazu geführt haben, dass es nicht mehr für die international angepeilten Ziele reichen kann. „Ich bin glücklich, dass ich mein Studium mit einem Auslandssemester in Dänemark und dem Training im Højbjerg Badminton Klub bereichert habe. Es war ‚der Höhepunkt‘ in meiner Zeit als Sportler und hat mich in vielerlei Dingen weitergebracht.“

Langthaler hatte schöne Erfolge gefeiert. In der Zeit als Schülerin und Jugendliche, aber auch später, war sie vor allem mit Lilli Greutter international erfolgreich und sammelte dabei mehrere Turniersiege und Podestplätze. National bedeuten Langthaler die letzten Erfolge im Mixed mit Roman Zirnwald viel. Jetzt tritt sie als regierende Mixed-Staatsmeisterin vom Sport zurück mit dem schönen Gefühl, vieles versucht und einiges erreicht zu haben.

„Nun gibt es neue Ziele und andere Vorstellungen. Ich habe jetzt wirklich auch Zeit, Menschen abseits des Sports kennenzulernen und bin richtig neugierig darauf.“

Im Sport waren es ihre Eltern Brigitte und Werner, später Roman Zirnwald, Michael Lahnsteiner und nicht zuletzt Heimo Götschl, Michael Kjeldsen, Oliver Pongratz mit seinem Team inklusive Hannes Posch. Alles „Betreuer“ denen sie für die intensiven Jahre im Sport dankbar ist.

„Österreichs Sportler hätten definitiv Potential, dafür müssten aber viele kleine Rädchen - gebaut aus Leidenschaft und Zusammenhalt - ineinandergreifen“, wünscht sie den Jüngeren, dass es gelingt. „Und mein besonderes Danke gilt Richard Purser, Bohumil Dufek und Wolfgang Noitz, alles Freunde der Familie und großzügige Unterstützer sowie den vielen Sportbegeisterten im Umfeld. Nicht zu vergessen wäre vom Sportland NÖ Michael Hatz.“