Natürlich überwiegt nach einer derart dramatischen Aufholjagd, wie sie Gablitz in Klosterneuburg gelungen ist, die Freude und bei manchem Spieler mag sogar Euphorie vorherrschen. Doch ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass man immer noch auf der Stelle tritt, der Fehlstart in die Saison keinesfalls überwunden ist.

Trotzdem müssen Trainer Jerjes und seine Mannen natürlich das Positive aus so einem Spiel mitnehmen – und das ist sicher im Kampfgeist zu finden. Dass man bis zur letzten Minute nicht aufgesteckt hat, und dann mit Stanimirovic auch ein Stürmer am Platz steht, der in der Crunch-Time die Nerven behält und das „Runde ins Eckige“ zu schieben vermag.

Außerdem sind mit Manuel Zahrl und auch Sascha Klöckl, der wieder mittrainiert, zwei „Young Guns“, die verletzt waren, am Weg zurück. Zahrl bereitete bereits am Wochenende den Ausgleich mustergültig vor, nachdem sein Bruder Fabian den Anschlusstreffer besorgt hatte.

Trotz der noch tristen Tabellensituation, gibt es also Licht in Gablitz. Mit Hohenau und Tulln warten jetzt zwei schwierige Aufgaben, die richtungsweisend sein werden. Vier Punkte aus diesen beiden Spielen könnten endgültig aus dem Tabellenkeller führen.