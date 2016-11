Mit diesem „Bullen-Ritt“ kann Hannes „XL“ Gsell zufrieden sein. Einen Podiumsplatz peilte der gebürtige Neulengbacher an. Und den gab‘s schlussendlich auch am Leaderboard beim einstündigen Ravenol-Rennen. „Um unsere Zielsetzung zu erreichen war eine fehlerfreie Vorstellung notwendig“, weiß Gsell. Im Qualifying noch auf Rang vier gelegen, ging‘s im Rennen um eine Position nach vor. Gsell fuhr gemeinsam mit Florian Renauer einen aktuellen Euro-NASCAR-Mustang. Den ersten Abschnitt übernahm Renauer, übergab nach 30 Minuten an den Neulengbacher. An der Spitze zog das Duo Linau-Locher im GT3-Aston Marton einsam seine Kreise. Gsell und Renauer bewältigen 33 Runden innerhalb von einer Stunde. Das reichte für den starken dritten Platz unter insgesamt 31 Fahrzeugen. Der Wienerwald-Pilot: „Damit können wir zufrieden sein. Die Leistung im Rennen war absolut einwandfrei.“

Der Sieg ging an Linauer-Jocher mit 34 Runden, gefolgt von Fischer-Fischer im BMW Z4.