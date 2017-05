Am Wochenende fanden in Klagenfurt die österreichischen U-22-Meisterschaften statt. Aus Pressbaum starteten heuer nur Jakob Sorger, Markus Zvonek und Antonia Meinke. Carina Meinke und Nina Sorger mussten wegen ihrer schriftlichen Matura passen.

In den Einzelbewerben spielten Sorger und Zvonek. Letzterer schaffte es bis ins Viertelfinale, in dem er sich dem späteren Finalisten Philipp Drexler geschlagen geben musste. Sorger unterlag schon in Runde eins in zwei knappen Sätzen Andrej Serov. Im Herrendoppel startete Zvonek mit Nicolas Rudolf aus Graz. In ihrer Gruppe konnten sie ein Spiel gewinnen und wurden Zweite. Somit spielten sie am Finaltag um Platz drei, unterlagen aber in drei Sätzen Serov/Fröhlich aus Ohlsdorf.

Jakob trat im Doppel mit Drexler an und die Beiden setzten sich in ihrer Gruppe durch, was den Finaleinzug bedeuten sollte. Auch das Endspiel gegen Schneeberger/Hartner aus Graz ging über drei spannende Sätze, aber mit dem besseren Ende für Sorger/Drexler. Sorger holte somit die erste Goldene nach Pressbaum!

Finalduell Sorger gegen Meinke im Mixed

In Abwesenheit ihrer älteren Schwester spielte Antonia Meinke im Damendoppel mit Natalie Herbst aus Feldkirch. Nach guten und sehenswerten Spielen in der Gruppe kam es am Finaltag zum Entscheidungsspiel gegen Hochmeir/Haas aus Ohlsdorf. In diesem setzten sich MeinkeHerbst klar durch und sicherten Titel Nummer zwei für den ASV.

Im Mixed spielte Sorger mit der zweiten Herbst-Schwester Sabrina und Antonia erstmals mit Andrej Serov aus Ohlsdorf. Und beide schafften es bis ins Finale. Im Spiel um Gold hatten Sorger/Herbst das bessere Ende für sich. Somit war es also Sorger, der die zweite Goldene bejubeln durfte, für Meinke gab’s nach Gold noch Silber.

„Aus Pressbaumer Sicht war dieses Resultat vor allem angesichts des Fehlens unserer zwei Besten schon eine optimale Ausbeute“, strahlte auch Sektionsleiter Andreas Meinke.

Somit sind auch auch die letzten österreichischen Meisterschaften der Saison 2016/17 geschlagen. Sommerpause gbt es für die Spieler aber keine. Jetzt stehen etliche Turniere an. „Außerdem sind die Vorbereitungen auf die kommende Saison schon in vollem Gange“, hat Meinke jur eine Devise. Sofortiger Wiederaufstieg des ASV Pressbaum in Österreichs höchste Spielklasse. Mit den vorhandenen Talenten in den eigenen Reihen, sollte dies auch nicht ganz unrealistisch sein.