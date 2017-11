Am Samstag findet mit dm 14. Donaupokal das weltgrößte internationale Formationsturnier für lateinamerikanische Tänze, organisiert vom zwölffachen Staatsmeister des Heeressportvereins Zwölfaxing in der Sporthalle des Gymnasiums in Purkersdorf statt.

Bis zu 20 nationale und internationale Tanzsportformationen, darunter Teilnehmer von Weltmeisterschaften, messen sich im Wettstreit zu den heißen Rhythmen von Samba, Jive, Cha-cha-cha, Rumba und Paso-Doble. Umrahmt wird der Wettkampf von der Showdancegruppe Bellerina Dance Performance, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen integriert, sowie Boogie-Akrobatik.

Bereits am Samstag fand in Braunschweig (Deutschland) der Saisonhöhepunkt der Standard-Formationen statt. Die österreichischen Staatsmeister, die Formation des TSK Wienerwald-Mödling, feierte dabei ihre erfolgreiche WM–Feuertaufe. Auf Anhieb schaffte es die Formation ins Semifinale — Rang neun. Für den TSC Schwarz-Gold reichte es fimmerhin noch ür Platz 17.