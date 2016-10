Nach seiner schweren Operation im letzten Winter und der daraus resultierten Absage seines Starts beim Ultramarathon in Namibia hat der Gablitzer Karl Heinz Riegl heuer die ganze Saison ausschließlich auf Aufbauarbeit verwendet. „Tatkräftiger unterstützt dabei hat mich das IMSB, mit dem ich schon vorher zusammengearbeitet habe, um die Leistungsparameter und Gesundheitschecks abzuklären“, bedankt er sich dafür. Und jetzt will er am 29. Oktober wieder „zurückfinden“. Beim Ultramarathon „Wien rundumadum“ geht es 130 Kilometer um Wien in einem Stück.

„Meine momentane Form und sehr gute Ergebnisse bei einigen Trainingsrennen zeigen, dass ich zu alter St5ärke gefunden haben dürfte“, ist Reigl optimistisch, was seine Fitness betriefft. Ein größeres Fragezeichen stellt er selbst derzeit noch hinter seine mentale Bereitschaft für diese Herausforderung. „Ich weiß wirklich nicht, ob ich vom Kopf her wirklich schon wieder in der Lage bin, diese Strecke zu bewältigen, aber das wird das Rennen eben zeigen.“

Start ist am Samstag um 6 Uhr früh bei der Sporthalle des Ella Lingens-Gymnasiums. Seine Startnummer hat Riegl schon. Die Nummer 41 wird mir Glück bringen“, ist er sich sicher. An den Start geht der Oldboy für das HSV-Seat Wien Team.

„Mittels GPS-Tracking kann jeder meinen Lauf online verfolgen und dabei hochrechnen, wann ich ins Ziel kommen werde“, ist Riegl begeistert von der professionellen Organisation.