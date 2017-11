Helmut Tschellnig flog in der Form seines Lebens nach Argentinien, um in Feuerland seinen bislang vielleicht brutalsten Ultramarathon in Angriff zu nehmen. „Die Kälte und Nässe ist in alle Poren gedrungen, es war wirklich hart“, meldete er gleich nach der Zielankunft.

Erschwerend kam hinzu, dass ein Kanadier in der Altersklasse M 60 das Tempo enorm hochhielt. „Christopher Squiere hieß der Kerl und er war einfach auf allen sechs Etappen eine Spur schneller als ich“, musste Tschellnig die Überlegenheit des 65-Jährigen anerkennen.

Duell mit Australier um Platz zwei

So blieb dem 62-jährigen Tschellnig nur das Duell um Platz zwei mit dem Australier Jamie Prendiville. Nachdem Tschellnig ihm zum Auftakt gleich über eine halbe Stunde abgenemmen hatte, liefen sie die zweite Etappe gemeinsam. Am dritten Tag konnte sich Tschellnig erneut um ein paar Minuten absetzen, um am vierten wieder gemeinsam an Prednivilles Seite durch die Steppe zu stapfen.

Auf der Königsetappe machte Tschellnig aber ernst und hängte den Mann aus dem Outback richtig ab. „Mehr als 2:10 Stunden war Perndiville im fünften Teilstück langsamer als ich, wozu er mir herzlich gratuliert hat.“ Dass der längst zum Freund gewordene Aussie am Schlusstag noch sechs Minuten aufholen konnte, fiel nicht ins Gewicht.

Insgesamt waren über 300 Athleten am Start, davon 20 M-60 und drei W 60, dazu noch zwei M 70. Die allgemeine Klasse beherrschte mit Neill Weir ein Nordire. Er markierte auf allen Etappen die Bestzeit und benötigte für die über 250 Kilometer nur 20:59 Stunden. Tschellnig sah zum Vergleich nach 35:54 das Ziel, der M 60-Sieger nach 33:48.

Über alle Tücken dieses Extremrennens wird Tschellnig nach seiner Heimkehr in der nächsten NÖN exklusiv berichten.