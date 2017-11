NÖN: Sie haben das RacingThePlanet als Zweiter ihrer Alterskategorie M 60 beendet. Auf Fotos sieht man viele Athleten wie sie mit Luftsprüngen das Ziel passieren. Sie hingegen spazieren als Kabaretteur recht humorlos über die Linie. Ist ihnen auf den 250 Kilometern der Spaß vergangen?

Helmut Tschellnig: Ich habe intensiv für dieses Rennen trainiert und wenn man so viel in eine Sache investiert, dann hält man nichts davon, sich für ein witziges Zielfoto Kraft zu sparen und Zeit liegen zu lassen. Das war vor allem ein Ding der drei Japaner, mit denen ich mir das Zelt während des Rennens geteilt habe. Aufgrund der Sprachbarriere war es ja witzig mit denen. Meine Haare haben sie fasziniert!

Ein 65-jähriger Kanadier hat Ihnen den Sieg weggeschnappt. Hatten Sie im Rennen irgendwann das Gefühl, dass Sie Ihn noch attackieren und überholen können.

Leider nein! Es war schon nach der ersten Etappe klar, dass zwei außerordentliche Athleten dieses Rennen bestreiten, und einer davon befand sich mit Christopher Squiere ausgerechnet in meiner Altersklasse. Nur ein Einbruch von ihm auf irgendeiner Etappe hätte an seinem Sieg etwas ändern können. Er hat mich zwar auf keiner Etappe wirklich abhängen können, war aber immer ein paar Minuten voraus. Natürlich hofft man auf ein Wunder, aber andererseits wünscht man einem Konkurrenten auch kein Pech. Er war noch besser — Punkt, aus! Dabei war ich bereits bei meinem Sportmediziner Dr. Knechtl und der hat gemeint, ich könnte gleich den nächsten Ultramarathon starten, alle Werte sind tipptop!

Der zweite Superathlet war der Gesamtsieger aus Nordirland. Hatten Sie auch Kontakt mit ihm?

Definitiv nicht im Rennen! Es war vielleicht der am stärksten besetzte Ultratriathlon, den ich je bestritten habe, mit insgesamt über 300 Athleten. Aber Neill Weir entpuppte sich als irrer Ire im guten Sinn. 250 Kilometer bei diesen Bedingungen unter 21 Stunden zurückzulegen, hat auch mich sprachlos gemacht. Verglichen mit meinen fast 36 Stunden ist das ein anderer Sport, den er betreibt. Bei der Siegerehrung wirkte er aber nicht wie ein Außerirdischer, sondern er stellte sich als lustiger Kerl vor.

Sie selbst haben auf der Königsetappe über 75 Kilometer Ihren wohl besten Tag. Worauf führen Sie das zurück?

Das war gute Renneinteilung und die Bestätigung, dass ich meinen Körper und seine Grenzen kenne. Ich hatte diesmal, außer den äußeren Umständen — der Dauerregen und die beißende Kälte sind halt nicht mein Ding — wirklich keine Probleme. Und ich wollte unbedingt einmal auf einer Königsetappe vor Einbruch der Nacht eintreffen. 75 Kilometer nonstop bei Tageslicht! Erstmals bin ich diese Distanz ohne Pause auch im strömenden Regen gelaufen. Andere kamen erst am nächsten Vormittag ins Ziel!

Sie hatten an all den Tagen wirklich nie Probleme?

Nein, der größte Nervenkitzel war, dass mein Koffer bei der Anreise zunächst in Buenos Aires hängen geblieben ist, und ich ihn erst am Tag vor dem Rennstart vom Flughafen abholen konnte. Aber auch das entpuppte sich als Vorteil. So wurde er vom Zoll nicht kontrolliert, und alle meine Futtervorräte sind diesmal drinnen geblieben.

Gab’s schon andere Erfahrungen?

Bei der Lebensmitteleinfuhr sind die meisten Länder sehr restriktiv, und die Zöllner nehmen einem immer etwas ab. Diesmal sind alle meine Rosinen im Sack geblieben, und sie waren gerade auf der 75 Kilometer-Etappe meine Geheimwaffe.

Rosinen als Geheimwaffe?

Ich habe erst heuer auf Rosinen umgestellt. Früher aß ich vor allem getrocknete Datteln und Zwetschken, aber Rosinen sind der beste Energizer. Ich hatte unterm Rennen alle meine Taschen mit ihnen gefüllt, damit ich trotz klammer Finger ständig naschen konnte.

