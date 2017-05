Das BRG Purkersdorf hatte unter 78 Schulen in NÖ den Titel bei den Volleyball-Mädels gewonnen und vertrat daher NÖ bei der Jubiläumsbundesmeisterschaft (40 Jahre) in Linz.

Die neun Landesmeister plus dem Zweiten aus OÖ (Veranstalter) wurden bei der Eröffnungsfeier in der Kepler-Universität in zwei Gruppen gelost. Das Auftaktmatch gegen Burgenland konnte dann mit 2:1 gewonnen werden. Der Mitfavorit aus Vorarlberg war aber zu stark — 0:2.

Am zweiten Spieltag sollte es gegen OÖ 2 konzentriert weiter gehen. „Die Qualifikation fürs Semifinale war in Reichweite“, machte sich Coach Eberhard Hoffnungen. Doch der frühe Spielbeginn war für seine „Langschläferinnengruppe“ Gift. Der erste Satz wurde klar abgegeben. Und im Zweiten hatten die Purkersdorferinnen das Spiel lange unter Kontrolle, doch technische Fehler im Schlussspurt besiegelten die Niederlage. „Ärgerlich“, fand Eberhard. Aber durch die tolle Unterstützung der angereisten Fans (Eltern, Direktorin Ille und 4E-Klassenvorständin Patzelt) wurde ein hochdramatisches Spiel gegen Tirol 2:1 gewonnen. Platz drei in Gruppe B war damit abgesichert.

Am ersten Finaltag trafen die Eberhard-Schützlinge dann im Spiel um Platz fünf auf den Vertreter Kärntens. Mit der besten Mannschaftsleistung im Turnier konnten sich die Mädels in beiden Sätzen bis 20 Punkte eine klare Führung herausspielen, doch im entscheidenden Augenblick versagten die Nerven — 0:2-Niederlage. „Rang sechs aus österreichweit 270 Schulen ist aber nicht schlecht“, sieht Eberhard mittlerweile das Positive.

Das Finale entschieden die Steirer gegen Wien vor 1200 Fans mit 3:1 für sich — der bereits achte Titel fürs Leistungszentrum Eisenerz/Trofaiach!