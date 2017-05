Bei den NÖTitelkämpfen in Gänserndorf zeigte sich erst, wie weit Leistung und Vorsprung des Tullnerbacher Kunstturners Martin Wolf (11) gegenüber seiner Altersgruppe eigentlich in der Vergangenheit einzuschätzen war. Mit dem Schulwechsel ins St. Pöltner Gymnasium muss der junge Turner nun einen Rückschlag nach dem anderen hinnehmen, denn es läuft für ihn nicht mehr so befriedigend, wie er es in den Jahren davor gewöhnt war.

Längenwachstum verändert ständig Hebel, war der Spagat gestern eine Selbstverständlichkeit, geht er heute nur mit Mühe, weil der Muskel länger geworden ist. „Es gelingt einfach nichts mehr so, wie ich es machen möchte“, beklagt er sich und bemüht sich den Trainingsalltag ohne Erfolgserlebnisse positiv zu sehen.

Die Schulalltag fordert neue Freunde mit Verständnis für das Hobby zu finden, und der neue Tagesablauf ist auch eine große Umstellung. Zuletzt kam noch eine Fußverletzung dazu, die ihm aktuell noch die Sprungkraft nahm, eigentlich eine seiner größten Stärken. Und so muss sich Martin in Geduld üben und lernen mit Rückschlägen umzugehen.

Dennoch gelingt es dem Turner immer noch hinter seinem Freund, Vereins- und Kaderkollegen Marcel Miedler Silber bei den Landesmeisterschaften zu erringen. Das zeigt die ausgezeichnete Trainingsarbeit über die letzten Jahre, von der er immer noch profitiert. „Ob die Leistung bei den österreichischen Jugendmeisterschaften im Juni, für die er natürlich mit dieser Leistung als Nummer zwei Niederösterreichs nominiert ist, auch für den Verbleib im Bundeskader reichen wird, werden wir sehen“, ist auch LZ-Trainer Sivado nicht sicher, da er den Leistungsstand der Konkurrenz nach der Umstellung des österreichischen Wettkampfprogramms nach den Olympischen Spielen noch nicht kennt. „Aber Martin ist ein Naturtalent, was das Umsetzen schwieriger und komplexer Anforderungen an den Körper betrifft, er wird diese Phase in seiner Entwicklung überwinden und dann stärker denn je da sein“, bleibt der Coach von seinem Schützling überzeugt.

Schwester Marie (13) scheint ihre Herausforderungen derzeit in Griff bekommen zu haben. Auch wenn der Wettkampf bei den Landesmeisterschaften in ihren Augen mit insgesamt sieben Abgängen vom Gerät völlig misslungen ist, hat sie in der höchsten Jugendklasse gewonnen und wird so nach dem Aufstieg von Selina Kickinger in die Eliteklasse das NÖ Jugend-Landeskader zur ÖJM anführen.

Neu im Programm sind bei ihr das freie Rad am Balken, Schraube am Gerät Boden und das Überwinden der langen Blockadephase am Stufenbarren.