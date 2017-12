Eine Himbergerin sorgt im Zweier-Bob für Furore. Die 24-jährige Katrin Beierl, die in Innsbruck studiert, hat die beiden Europacuprennen in Königssee gewonnen.

Das ist umso höher zu bewerten, weil es sehr schwer ist, deutsche Schlitten auf deutschen Bahnen zu schlagen. Und außerdem waren auch einige Schlitten am Start, die heuer bereits im Weltcup gute Platzierungen geschafft haben – wie die rumänischen, belgischen und die Mitstreiterinnen aus der Schweiz.

Kommenden Samstag fährt sie heuer erstes Welcuprennen

„Besonders wichtig war es aber für Katrin, dass sie zum ersten mal ihre österreichische Konkurrentin Christina Hengster schlagen konnte und das sehr eindrucksvoll“, berichtete der stolze Vater Michael Beierl. Die Wintersportlerin ist heuer jedenfalls im Europacup ungeschlagen und hat in jedem der acht Läufe Bestzeit hingelegt.

Jetzt muss die Himbergerin aber nochmals ihre guten Leistungen bestätigen. Am kommenden Samstag fährt sie heuer ihr erstes Weltcuprennen und am 16. Dezember folgt die Heim-Europameisterschaft in Innsbruck, wo Beierl mit ihrer Kollegin Jennifer Onasanya natürlich Vollgas geben möchte.