Sie zählten in allen Bewerben zu den Besten: Die Blankbogen- und Recurveschützen des SVS/BSC Schwechat. Ihre Treffsicherheit stellten sie bei den Klubwettkämpfen im steirischen Seiersberg unter Beweis.

An Gold in der Recurveklasse führte kein Weg an Noah Schönfellner, Alexander Leitner und Max Lang vorbei. Zunächst entschieden sie die Gruppenphase gegen Graz/Seiersberg 3 und Stockerau für sich, dann wurde das interne Duell gegen Schwechats zweite Truppe gewonnen.

Im Finale gegen die Einser-Garnitur von Graz/Seierseberg hatten erneut die Braustädter die besseren Nerven beim Spannen ihres Bogens. Eine weitere Teammedaille sicherten sich Sabine Ertl, Gerhard Sokol und Alexander Leitner: Silber mit dem Blankbogen.