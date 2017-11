Erst vor zwei Jahren wurde in Fischamend der Kegelsport wiederbelebt – nun steht die erste Mannschaft in der A-Liga-Nord sogar auf Rang drei. In Runde acht kam es zum Duell mit dem Tabellennachbarn Orth/Donau. Die Blau-Gelben aus Fischamend, betreut vom Trainerduo Karl Sulzgruber (seit Kurzem auch neuer Obmann) und Hans Boczy, holten in der Fremde ein 3:3 und verteidigten somit ihren dritten Platz in der Liga.

Das nächste Topspiel lässt aber nicht lange auf sich warten. Bereits am Freitag treffen die Fischamender auf den Zweitplatzierten Gänserndorfer (18 Uhr). „Nachdem es im Vorjahr für beide Teams noch düster aussah, hat sich der Klub inzwischen zu einem ernst zu nehmenden Gegner in beiden Ligen entwickelt“, meint Roland Dietrich, Schriftführer und Spieler des SKC Fischamend.

Das zweite Team verlor das Heimspiel im Gasthaus „Goldener Adler“ gegen Gänserndorf mit 1:5 und liegt in der Tabelle auf Rang acht.