Der Wiener Verein ging aus dem WAT Ottakring/Breitensee hervor. Im September 2014 übernahm ein Investor aus Aserbaidschan den Verein und änderte den Namen auf FC Karabakh. Begonnen hat man in der Wiener Oberliga und spielt derzeit in der Regionalliga, unter anderem als Konkurrent der SV Schwechat. Seit 2015 spielte der FC Karabakh in Kaiserebersdorf. Dort wird der Platz jedoch derzeit für Akademiezwecke umgebaut, wodurch die Kampfmannschaft einen neuen Spielort brauchte. Derzeit rangiert der FC Karabakh in der Regionalliga Ost auf Platz 6.