„Die internationale Konkurrenz ist jedes Jahr enorm stark“, wusste SVS-Präsident Gerfried Primig um das Können der Jugendschwimmer aus Deutschland, Italien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. So gab es etliche tschechische und ungarische Rekorde zu vermelden.

„Das Leistungsniveau war sehr hoch“, so Primig, der aber am Ende der Wettkämpfe (Jahrgänge 2008 bis 2003) auch einigen der insgesamt 37 SVS-Schwimmern gratulieren durfte.

Herauszuheben sind die Leistungen von Vincent Pelzer und Fabienne Pavlik. Pelzer (Jahrgang 2004) holte in 5:20,83 Minuten Silber über die 400m Lagen. Teamkollegin Pavlik, ebenfalls Jahrgang 2004, holte über diese Distanz Gold in 5:10,70.

Außerdem schafften es Maximilian Häusler (2007) und Laura Kurzewski (2005) in das 100m Lagen Finale: Bronze und Silber gab es obendrauf! Insgesamt finden 31 neue Medaillen einen Platz in den Siegervitrinen der SVS-Schwimmer. Insgesamt waren 242 Nachwuchstalente am Start, wobei der Heimatverein, dessen Vereinslogo ein Delfin ziert, die meisten Teilnehmer ins Rennen schickte.