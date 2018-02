Mit dem 4:0 über Bad Vöslau II im letzten Ligaspiel fixierte Schwechats Einser-Garnitur Rang zwei in der 2. Division der Landesliga Ost. Squash Wizzards Lemon steht somit in der Finalrunde, die am 21. April in Wiener Neudorf steigt. Sollten sich Obmann Andy Holland und Co. gegen die starken Wiener Klubs durchsetzen, wäre der Aufstieg in die erste Spielklasse perfekt.

Die zweite Mannschaft steht ebenfalls in der Endrunde. In der 3. Division blieben Andreas Schmoll, Michael Kratky, Eva Rahm und Roland Pichler in 14 Partien ungeschlagen. Nun nehmen sie ebenfalls als Zweitplatzierter das Aufstiegsplayoff in Angriff.

Neben der erfolgreichen Saison der Wizzards kann der Verein auch einen Zuwachs in der Nachwuchsabteilung vermelden. Von den 20 Kindern und Jugendlichen stehen bereits einige in den Startlöchern für eine Teilnahme an der Meisterschaft.

„Sollte alles klappen, dann könnten wir bald mit drei Teams in der Liga vertreten sein“, hofft Holland, der vor wenigen Monaten in der Funktion des Nationalcoach das österreichische Team zur Weltmeisterschaft nach Marseille begleitete.