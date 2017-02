Böses Erwachen für den UBC! In einem spannenden Spitzenspiel setzte es gegen Mistelbach eine knappe Niederlage. Somit gingen drei der letzten vier NÖ-Derbys gegen die Mustangs verloren.

Ausschlaggebend waren am Ende nur Kleinigkeiten. Während St. Pölten in der „Crunchtime“ (Minute 39) drei Mal von draußen nicht traf (Dreierquote: 6/27), blieb Mistelbachs Topscorer Sismilich eiskalt. In den Schlusssekunden misslang schließlich auch noch Böcks Dreierwurf für den Einzug in die Verlängerung.

Dabei waren die Hausherren ganz stark gestartet und führten im ersten Abschnitt bereits zweistellig. Martin Speiser feierte sein Comeback und stellte sich Sekunden nach seiner Einwechselung mit dem ersten Treffer ein.

Ein Acht-Punkte-Lauf der Weinviertler ließ den Vorsprung im zweiten Abschnitt auf vier Zähler schmelzen, nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste nach einem weiteren Run (9:0) in Front: 46:43. St. Pölten kämpfte sich zwar im Schlussviertel noch einmal zurück (68:64, 73:72), der Leader hatte aber das glücklichere Ende für sich.

Statt in der Tabelle den Platz an der Sonne einzunehmen, muss sich die Göttlicher-Truppe nun mit dem vierten Platz zufrieden geben. Zudem wurde nach über einem Jahr die stolze Heimserie in der Liga von zwölf ungeschlagenen Spielen en suite (sechs in der alten Saison, sechs in der neuen) jäh beendet.