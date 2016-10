Die St. Pöltner Falken haben die erste Niederlage beim Titelfavoriten HSG Graz gut verkraftet. „Im Prinzip war es dasselbe Spiel wie vorige Woche, nur mit uns in der Rolle der Grazer“, war Ex-Nationalteamspieler Markus Wagesreiter mit der Leistung zufrieden. Und der Betreuer der Tiroler sah einen klaren Sieg der St. Pöltner. „Wir waren zwar meist nur zwei oder drei Tore hinten, aber es ist uns nie gelungen, diesen Rückstand w aufzuholen.“ Für Tirol war es erst die zweite Niederlage.

Die St. Pöltner führten sofort mit 4:1, doch zunächst konnten die Gäste noch kontern. Nach dem Ausgleich zum 5:5 (12.) gelang sogar die einmalige Führung durch Spielertrainer Andriuska – 8:7.

Kurze Zeit später sahen sich die Tiroler aber gleich wieder mit drei Toren Rückstand konfrontiert, und diesmal gelang keine Wende mehr.

Als zwölf Minuten vor Schluss die Thaqi-Schützlinge den Vorsprung auf fünf Tore (25:20) ausgebaut hatten, schien die Entscheidung gefallen, doch dann gab es drei unglückliche Aktionen von Wagesreiter, die es nochmals spannend machten – ein übermütiger Hüftwurf, ein Ball aus dem Rückraum, der weit über das Tor flog und ein Trickspielzug mit Prokop scheiterten. In den jeweiligen Gegenzügen waren die Gäste erfolgreich, die so auf 25:23 verkürzten.

Doch die St. Pöltner konnten sich danach auf Peter Schildhammer verlassen. Er besorgte das 26:23 und der anschließende Treffer von Vuksa in Unterzahl machte alles klar. Danach hatte auch Goalie Filzwieser noch in Überzahl die Chance auf Tore, weil die Tiroler von Anfang an, in Unterzahl konsequent den Torhüter herausnahmen. „An Wolfis Abschlussqualitäten müssen wir noch arbeiten“, lachte danach auch Coach Thaqi. Mit dem Spiel am Feiertag gegen Margareten und samstags in Vöslau steht eine Doppelrunde an, ehe eine zweiwöchige Pause folgt.