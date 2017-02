Der legendäre und allseits mit Spannung erwartete Nachtslalom des WSV Annaberg ging am Freitag über die Bühne. Bei leichten Minusgraden konnten die insgesamt 45 Nachwuchsrennläufer auf der griffigen Flutlichtpiste in Annaberg ihr Bestes geben. Für die 13 Kleinsten zählte der Slalom, der in Memoriam Peter Nutz durchgeführt wurde, als einer von acht Bewerben im EFM-Bambini-Cup.

32 Kinder der Jahrgänge 2005 bis 09 absolvierten das „Nightrace“ im Rahmen des Raika-Kindercups. In insgesamt drei Durchgängen, wobei jeweils die zwei besten Zeiten zusammengezählt wurden, konnten sich die Kinder miteinander messen.

Dominic Zickbauer vom BSV Voith überzeugte wieder mit einer sehr starken Leistung und sicherte sich mit drei Top-Läufen überlegen den Sieg vor Paul Redl (SC Türnitz) und dem Frankenfelser Kilian Farngruber.

Der Nachtslalom war bereits der vierte von insgesamt neun Bewerben im Raika-Kindercup dieser Saison. Für Dominic Zickbauer war es der dritte Sieg im Cup, und einmal wurde er Zweiter. Er führt in der Gesamtwertung vor Martin Eberstaller (SV Maria Anzbach) und Kilian Farngruber (SCU Frankenfels.

Die nächsten Bewerbe im EFM-Bambini und Raika-Kindercup sind am 12. Februar mit einem Riesentorlauf in Mitterbach/Gemeindealpe und am 18. Februar in Puchenstuben mit einem Technikbewerb und einem Riesentorlauf.