Der entthronte Meister trifft auf den amtierenden Champion! Mit dem Spiel Vienna Timberwolves gegen UBC St. Pölten wird die neue 2. Bundesliga-Saison am Samstag (17 Uhr) eröffnet. St. Pölten (Chin Min zog sich als Hauptsponsor zurück) ist der große Gejagte und hat den Anspruch den Titel erfolgreich zu verteidigen.

Der Kader ist auch heuer vielversprechend, wenn auch derzeit nicht ganz so hochkarätig wie noch in der Vorsaison. Erfreulich: Kapitän Martin Speiser hängt noch ein Jahr dran! Auch Andreas Bauch und Roman Jagsch blieben dem UBC erhalten. Ersatz für Martin Kohlmaier auf der Centerposition wird hingegen noch gesucht.

Der einzige neue Spieler im Kader ist bislang das junge Talent Jonas Blasch. Christoph Böck steht wiederum nur mehr zur Verfügung, wenn Not am Mann ist. Der neue Headcoach Armin Göttlicher ist mit der Vorbereitung dennoch sehr zufrieden: „Die Burschen geben Vollgas, in jedem Training und Spiel.“

Am Mittwoch unterlag der UBC zu Hause ABL-Klub Wels nur denkbar knapp mit 72:74. Eine Änderung der Zweitligaklubs gibt es heuer: Radenthein hat sich verabschiedet, neu dabei ist der Wiener Klub Basket 2000.

Im Cup trifft St. Pölten am 1. November in der ersten Hauptrunde auswärts auf den Sieger der Partie Jennersdorf (der Nachfolgeverein von Pleiteklub Güssing) und Hallein. In der zweiten Runde (Achtelfinale) und dritten Runde (Viertelfinale) gibt es neuerdings eine Setzliste gemäß der Tabellenstände in der ABL und 2. Liga, wobei die Teams aus der ABL vor den Zweitligateams gerankt werden.