Die Heimpartien der letzten beiden Saisonen hatte St. Pölten gegen Mistelbach knapp verloren (80:83, 76:77), am Sonntag wendete der UBC das Blatt.

Ohne Nico Kaltenbrunner (unter der Woche krankheitsbedingt außer Gefecht) und Florian Pöcksteiner (Adduktorenverletzung beim Abschlusstraining) kam St. Pölten nur schleppend in die Begegnung, Mistelbach ging es aber genauso: 9:9 nach acht Minuten. Die Gastgeber fanden auf ein 0:7 die richtige Antwort und lagen nach einem 12:0-Lauf in Minute zwölf mit 21:11 vorne. Der Vorsprung wuchs nach 15 Minuten auf zwölf Punkte an (28:16). Nachdem Mistelbach auf vier Zähler heran kam, zog der UBC bis zur Pause aber wieder davon: 40:27. Headcoach Andreas Worenz: „In der ersten Hälfte waren wir defensiv stark, offensiv ist es nicht ganz rund gelaufen.“

Mistelbach mit zwei Gesichtern

Ganz und gar nicht mehr rund lief es aber im dritten Viertel (19:31). Mistelbach spazierte durch die Abwehrreihen und punktete fast mühelos. Worenz: „Das war katastrophal. Wir haben Fehler wie bei einer U14-Mannschaft gemacht.“ Die Gäste hatten schon nach etwas mehr als sieben Minuten ihre Punkte aus Hälfte eins egalisiert.

Im Schlussviertel sank das Niveau in den Keller: keine Punkte in den ersten drei Minuten, 6:3 nach sechs Minuten. Mistelbach ging einmal in Front (60:59). Dank Treffer von Christoph Böck und Obermann (UBC-Topscorer im Brüderduell) sowie Speisers Nervenstärke bei den Freiwürfen setzte sich St. Pölten aber knapp durch.

„Wir haben nun Platz zwei selber in der Hand“, holten sich Worenz und Co Selbstvertrauen vor der Cuppartie am Freitag gegen Wels.