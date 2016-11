Der Wilhelmsburger Philipp Bertl vom Traisentaler Racing-Team war letzte Woche beim bedeutendsten Trialrennen Deutschlands am Start. „Beim Getzen-Rodeo in der Nähe von Dresden gibt es nur eingeladen Fahrer und es ist alles am Start, was in der Szene Rang und Namen hat“, erzählt Bertl, der heuer in Österreich den Vizestaatsmeistertitel erringen konnte. Im Qualifikationsrennen musste er nun bei einem 2-Stunden-Rennen sein Können unter Beweis stellen, denn nur die zwölf Schnellsten kamen ins Finale um den „Getzen-Champ“. Bertl schaffte dies als Achter souverän.

Rund 10.000 Fans entlang der Strecke

Im Champ-Race waren dann fünf Runden zu absolvieren, wobei die Strecke noch mit einigen sehr schweren Auf- und Abfahrten „verfeinert“ wurde. „Rund 10.000 Fans säumten dann die Strecke, das war einfach der Wahnsinn“, schwärmt Bertl, der bedauert, dass das Rennen nur alle zwei Jahre stattfindet. Auch im Finale landete Bertl als bester Österreicher vor Lars Enöckl auf dem achten Platz. Sieger wurde Superstar Graham Jarvis, der heuer bereits zum dritten Mal das Erzberg-Rodeo für sich entschieden hat.