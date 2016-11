Sieg im Topspiel für den UBC! Wie schon in den Finalspielen der Vorsaison behielt St. Pölten gegen die Burgenländer die Oberhand.

Die Bezeichnung „Topspiel“ hatte sich die Partie lange Zeit aber nicht verdient. Im Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein wahres Fehlwurffestival, nur einmal setzten sich die Gäste mit mehr als drei Punkten ab (8:12).

UBC-Headcoach Armin Göttlicher: „Wir waren zu statisch und haben nichts getroffen.“ Zwei der wenigen Höhepunkte folgten in den letzten Sekunden von Hälfte eins. Zuerst ließ es Mattersburgs Center Corey Hallet bei einem Dunk krachen, per „Buzzerbeater“ traf Lukas Böck mit der Schlusssirene. Nachdem Eric Schranz schon in Minute fünf sein zweites Foul kassierte und früh auf die Bank wanderte, drückte der UBC-Center der Partie erst im dritten Viertel ihren Stempel auf.

Schiedsrichter rütteln UBC wach

Das Spiel wurde nun deutlich brisanter. Erst ein unsportliches und technisches Foul gegen St. Pölten sowie ein 33:38-Rückstand rüttelte die Gastgeber wach. Es sollte ein überragender und entscheidender 19:1-Lauf folgen.

Überragender Spieler auf dem Feld war Lukas Böck (24 Punkte), der am Ende des dritten Viertels erneut mit der Schlusssirene traf. „Er war phänomenal, ist wie ein Duracellhäschen auf und ab gelaufen und hat super getroffen“, lobte ihn sein Trainer.