Die für das rot-weiß-rote Karate erfolgreichste Jugend-Weltmeisterschaft aller Zeiten ist Vergangenheit, die Karten werden neu gemischt. Die Karateka denken bereits ans nächste Großereignis, etwa die Jugend-EM in der russischen Olympiastadt Sotschi im kommenden Februar.

Als erstes Qualifikationsturnier wurde von der Spitzensport-Kommission des österreichischen Karatebundes die Ljubljana Open festgelegt, zu der 105 Vereine aus 14 Nationen ihre Top-Athleten entsandt haben.

Heeressportlerin Kristin Wieninger hatte ihre Ex-Klubkollegin Patricia Bahledova (nun Vorarlberg) als Gegnerin ums EM-Ticket (U 21), SLZ-Athletin Funda Celo musste erstmals bei den Juniorinnen (U 18) an den Start gehen und hatte mit der um fast zwei Jahre älteren Feldkirchnerin Laura Verschnig eine schwer lösbare Aufgabe. Überdies hatte sich Celo vorgenommen, neben der U-18-Kata auch in der U-21-Kategorie und in der allgemeinen Klasse zu starten, ein stressiges Unterfangen, bei dem die Neulengbacherin zwischen drei Kampfflächen hin- und herwechseln musste. Letztlich trafen sich Celo und Verschnig tatsächlich im U-18-Finale, das die routinierte Kärntnerin noch knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Kellner: „Sensationell, was Funda gezeigt hat“

Eine kleine Sensation gab es dann aber im U-21-Finale, das nicht wie erwartet Wieninger und Bahledova bestritten. Beim Duell der beiden Vize-Weltmeisterinnen unterlag Bahledova bereits im Viertelfinale der SLZ-Sportlerin Celo glatt mit 1:4, konnte sich aber über die Trostrunde Bronze erkämpfen.

Das Finale gewann dann Wieninger knapp mit 3:2 vor einer hochmotivierten Celo, die sich danach auch in der allgemeinen Klasse blendend in Szene setzen konnte: Der Sieg ging abermals an Wieninger, doch Celo katapultierte sich mit einer Top-Leistung als zweitbeste Österreicherin zur Bronzemedaille, indem sie sich in der Trostrunde mit einem 3:2-Sieg über Verschnig für die U-18-Niederlage prompt revanchieren konnte.

Mit drei Podestplätzen bei drei Starts war das junge Toptalent zusammen mit Wieninger für UKC Zen Tai Ryu HAK-Obmann Erhard Kellner die herausragende Athletin des Turniers. „Was Funda heute mit ihren drei Simultanstarts geleistet hat, ist absolut sensationell“, jubelte der LZ-Chef, der sich aber genauso über die beiden Goldenen von Wieninger freute: „Sie ist sehr stabil geworden und hat auch dann die Nase vorn, wenn‘s eng wird“, macht das für ihn einen Topsporlter aus.

Weitere tolle Erfolge

Fast untergegangen wäre dabei das tolle Abschneiden weiterer Youngster aus dem St. Pöltner Raum: Die erst 11-jährige Sima Celo gewann unangefochten den U-12-Kata-Bewwerb, Schwester Isra Celo (13) holte sich im U-14- und im U-16-Bewerb jeweils als beste Österreicherin Silber. Und die beiden Mugendo-Sportler Emil Fessel (Silber) und Christoph Scheuch (Bronze) aus Pyhra stimmten ebenfalls in den Medaillenregen ein.

Nächste Woche geht es für Celo und Wieninger ins Ursprungsland des Karate, nach Okinawa zu einem Premiere- League-Turnier, eine Woche darauf zurück nach Slowenien, wo auch das zweite EM-Qualifikationsturnier in Szene geht.