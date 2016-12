Das Union Radrennteam Pielachtal geht 2017 in seine sechste Saison. Gegründet wurde der Verein bereits 2002 als reines Nachwuchsteam, war aber von der österreichischen Radsportszene von 2009 bis 2011 komplett verschwunden.

In der Saison 2016 umfasste der Verein 39 aktive Mitglieder, davon neun Damen. Die Hälfte aller Mitglieder maß sich regelmäßig mit Gleichgesinnten bei diversen Rennen in ganz Österreich. „International waren wir heuer auch in Deutschland, Schweiz und Italien vertreten“, freut sich Obmann Florian König, dass die Erfolge seiner Fahrer von Jahr zu Jahr zunehmen. „2016 hat wieder einmal die Jahre zuvor locker überboten!“

Besonders erfolgreich im Team sind die Damen. Sie fuhren neun der zehn Siege ein, einzig Philipp Spörer steuerte einen Erfolg bei einem Bergrennen der Amateure bei. Die Damen mit Anna Billensteiner, Martina Haag, Claudia Kirschner und Anita Schoderbeck konnten sensationell das Mannschaftszeitfahren rund um den Attersee gewinnen. Zudem belegten Bernhard Müllauer, Otto Schuster, Flo König und Claudia Kirschner im Mixed-Teambewerb bei der Dolomitenrundfahrt in Lienz den dritten Rang. Im Gesamten brachte es das Team auf 150 Renntage, 20 Top-10-Platzierung, 14 Podestplätze und zehn Siege.

Neu im Damen-Elite-Team wird ab 2017 auch die in Windhag (nähe Waidhofen/Ybbs) lebende Astrid Gaßner sein. Die erst 21-Jährige bringt enorm viel internationale Erfahrung mit. Bereits mit 19 stand sie bei einigen Rundfahrten im Ausland am Start und konnte Top-10- Platzierungen in Holland und Deutschland einfahren. Unzählige Medaillen bei österreichischen Meisterschaften kann sie auf ihre Fahnen heften. Sie wird auch die Kapitänsrolle im Team übernehmen“, erklärt König.