Unter keinem guten Stern stand die Fahrt ins Ländle: Man reiste mit nur zehn einsatzfähigen WHA-Spielerinnen an. Von der Startformation fehlten mit Torhüterin Tajda Tripkovic, Kreisspielerin Ulrike Parzer und Birgit Wagner gleich drei Spielerinnen, zudem waren alle Kreisspielerinnen außer Gefecht. Trainer Jan Packa musste mit Antonia Wechselberger und Sabrina Mada auf zwei U-18-Spielerinnen zurückgreifen.

„Zunächst konnten wir zwar noch die Unkonzentriertheiten der Gastgeberinnen ausnützen (man führte 1:0 und 2:1, Anm. d. Red.), doch als sie ihren Spielfluss gefunden hatten, war für uns nichts mehr zu holen“, erzählt Andrea Halm. Zur Pause stand es 19:11.

nach der Pause fand die Mannschaft etwas Ruhe

Mit einer klaren Ansprache in der Halbzeit konnte Trainer Jan Packa zwar wieder etwas Ruhe in die Mannschaft bringen und vor allem die Deckung klappte besser. Im Tor zeichnete sich die junge Stephanie Hauer mehrmals aus „Sie war für die Mannschaft in dieser Phase ein wichtiger Rückhalt“, lobt auch Halm.

Lisa Felsberger, Spielmacherin der Union Damen, übernahm immer wieder Verantwortung und organisierte die Angriffe ihres Teams. Im Laufe des Spieles konnte sie neun Tore erzielen. „Durch ihr Spielverständnis konnte sie in der Deckung die Dornbirner Spieler öfters binden und die Bälle an ihre Mitspieler gezielt verteilen“, erzählt Halm.

Einsatz wurde nicht belohnt

Am Ende half aber alles nichts. Trotz der verbesserten Leistung in der zweiten Halbzeit und eine kämpferisch braven Leistung konnten die St. Pöltner Damen die Tordifferenz nicht mehr ausgleichen und mussten mit einer 24:31-Pleite die lange Heimreise antreten.

Weiter geht es bereits am Mittwoch, und die Aufgabe wird nicht leichter. Um 19 Uhr empfängt die Packa-Truppe Rekordmeister Hypo NÖ!