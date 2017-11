St. Pölten und das Multiversum in Schwechat ritterten lange Zeit um die Ausrichtung der Daviscup-Begegnung mit Weißrussland. Letzte Woche hat nun das VAZ in der Landeshauptstadt den Zuschlag für dieses Spiel der Zonengruppe Europa/Afrika I vom österreichischen Tennisverband (ÖTV) erhalten.

Zuschlag für VAZ St. Pölten

Dominic Thiem und Co sind am 3. und 4. Februar auf Revanche aus, denn erst im April hat man im Kampf um den Aufstieg in die Weltgruppe gegen Weißrussland auswärts mit 1:3 verloren, allerdings ohne Österreichs derzeitige Nummer eins Thiem. Im September hat das Los nun erneut denselben unangenehm zu spielenden Gegner (Aufschlagkanonen) beschert.

„Wir kennen sie auswärts, jetzt können sie uns daheim kennenlernen“, kommentierte Österreichs Daviscup-Kapitän Stefan Koubek die Auslosung und ist überzeugt: „Mit dem Heimvorteil können wir diese Hürde schaffen.“

Der ÖTV lässt in der VAZ-Halle extra einen Sandplatz errichten, was Österreich zusätzlich gegen die erwarteten Weißrussen Egor Gerasimow (ATP-125.) und Uladzimir Ignaitik (174.) bevorzugen soll.

Es wird die erste Daviscup-Runde sein, die nach neuem Reglement gespielt wird, also nur an zwei Tagen (am Freitag zwei Einzel, am Samstag zuerst das Doppel und dann die restlichen beiden Einzel falls nötig) und es werden die Matches nur auf zwei Gewinnsätze gespielt. Sollte sich dies in den zwei Zonengruppen bewähren, könnte der Daviscup 2019 auch in der Weltgruppe nach diesem Format zur Austragung kommen.

Auf alle Fälle hat der neue Modus mit seinen Verkürzungen Thiem einen Daviscup-Start schmackhafter gemacht. Bekanntlich stehen er und sein Trainer Günther Bresnik dem Länderkampf-Bewerb sonst eher kritisch gegenüber.

„Bresnik und Thiem haben uns aber signalisiert, dass sie den Termin in St. Pölten wahrnehmen wollen“, geht ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda vom Start der derzeitigen Nummer Fünf der Welt aus. „Eine Bedingung war eben auch, dass in Südstadtnähe gespielt wird und auf Sand, da er sich zu diesem Zeitpunkt in Vorbereitung für die anschließende Südamerika-Tournee befindet.“

Veranstaltungshalle mit besten Bedingungen

Einen Sandplatz in einer Halle aufzubauen, ist immer ein riskantes Unterfangen, weil der Untergrund nicht leicht stabil wird, aber das VAZ hat ein großes Plus. „Wir haben überall Fußbodenheizungen, auch in der großen Halle C, wo das Spielfeld aufgebaut wird, und die Heizung gewährleistet offenbar, dass der Sand seine Festigkeit erhält“, freut sich auch VAZ-Geschäftsführer René Voak über den Zuschlag.

Weiters benötigt der Verband rund 5000 Zuschauer an den beiden Wettkampftagen, um den großen Aufwand finanziell stemmen zu können. „Angemietete Steiltribünen bis unters Hallendach werden an jedem Tag 2500 Zuschauern Platz bieten“, verspricht Voak, für den der Termin zwar in die Ball- und Konzerthochsaison fällt, der aber nicht gezaudert hat, als Stadt St. Pölten und Sportland NÖ bei ihm angefragt haben.

Davis Cup zum 25-Jahr-Jubiläum

„Genau zum 25-jährigen VAZ-Jubiläum dürfen wir unseren bislang größten Sportevent ausrichten“, freut sich Voak, der mit der NXP-Agentur bislang eher mit der Ausrichtung von Randsportarten wie Skater- und Parcours-Contests sowie Kampfsport punkten hat können.

Neben der Infrastruktur, gab das perfekte Zusammenspiel von Sportland NÖ und Stadtgemeinde den Ausschlag für St. Pölten. Letztlich konnte man so dem ÖTV das attraktivste Angebot unterbreiten.

„Dass uns Stadt und Land großartig entgegengekommen sind, war wichtig, denn der verkürzte Modus des Daviscups macht ihn zwar bei Spielern attraktiver, und ist Hauptgrund, warum wir überhaupt eine Chance haben, Thiem zu sehen, doch bei Sponsoren ist die Verkürzungen nicht beliebt“, weiß Schweda um die andauernden Probleme des Daviscup-Bewerbs.

Dass auch seine lange Freundschaft mit Herwig Straka, der mit der Eventfirma e/motion (Ausrichter des Wiener Stadthallenturniers) für den ÖTV die Daviscup-Matches organisiert, mit ein Grund für St. Pölten als Austragungsort ist, dementiert Christoph Schwarz: „Wir sind beide im österreichischen Schwimmnationalteam gestanden, waren aber beide Rückenschwimmer, also Konkurrenten.“ Daher habe das beste Angebot letztlich entschieden. „Lustig war’s aber schon, jetzt wieder gemeinsam am Verhandlungstisch zu sitzen“, lacht der Organisator des Ironman 70.3.

Bleibt noch das Sportliche bei diesem Duell mit Weißrussland. Schweda ist mit dem Los zufrieden. „Wir müssen sie schlagen, damit wir vielleicht noch um den Aufstieg in die Weltgruppe mitspielen können“, weiß er. Um das zu schaffen, wäre danach noch ein Auswärtssieg in Russland nötig. Daviscup-Kapitän Stefan Koubek winkt ab: „Mit dem zweiten Gegner beschäftige ich mich erst, wenn wir gegen den ersten gewonnen haben.“