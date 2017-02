Der Frankenfelser Slalomspezialist Marc Digruber ist für die Ski-WM nicht erste Wahl, allerdings wurde er von der ÖSV-Führung als erster Ersatzfahrer nominiert. „Mein Handy ist immer online, der Anruf kann jederzeit erfolgen“, hat er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, vielleicht doch noch sein großes Saisonziel, an der WM in St. Moritz teilzunehmen, zu erreichen. Jedoch ist auch ihm klar, dass nur im Falle eines Ausfalls einer seiner fix qualifizierten Kollegen, etwa durch Krankheit, die eher unwahrscheinliche Variante im letzten Moment noch zum Tragen kommt. „Natürlich wünscht man dies keinem, aber es gab zuletzt doch immer wieder viele erkältete Fahrer, und im Falle des Falles bin ich bereit“, ist Digruber hoch motiviert.

Europacuprennen als Überbrückung

Fit hält sich Digruber einerseits mit lockerem Training und mit Starts bei Europacuprennen. Bei den beiden Slaloms in Zakopane mit etlichen WM-Startern holte er am Samstag als bester Österreicher Rang sieben. Am Sonntag siegte Digruber mit sechs Hundertstel Vorsprung auf den Schweizer Marc Rochat und dem Österreicher Christian Hirschbühl. Der WM-Fixstarter Hirschbühl aus Vorarlberg war dabei um 0,53 Sekunden hinter Digruber.

In der Europacup-Slalom- Wertung liegt Digruber mit 321 Punkten auf Rang vier.