Ihr letzter Einsatz als Juniorin führte die Böheimkirchnerin beim Saisonabschluss zum internationalen Christmas Gym Cup nach Bettembourg in Luxemburg. In der Open-Kategorie, bei der Juniorinnen und Seniorinnen zusammen antraten, konnte sich die Gerade-Noch-Juniorin im 22 Turnerinnen starken Starterfeld gegen Athletinnen aus Italien, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Frankreich und den Niederlanden an die Spitze setzen.

Dabei entschied sie sowohl den Mehrkampf (nach internationalem Seniorencode mit 46,75 Punkten), als auch die Stufenbarrenwertung klar für sich. Neben den beiden Goldenen war sie aber noch an zwei weiteren Geräten stark. Silber gab es am Balken und Rang fünf am Sprung. Den schon bekannten Tribut an den veralteten Trainingsboden im LZ St. Pölten musste sie aber erneut mit zwei Stürzen am Boden entrichten. „Sie ist einen anderen Untergrund gewöhnt, sodass ihr die Stabilität auf den neuen Wettkampfböden fehlt“, erklärt Trainerin Agnes Hodi, die aber auf baldige Besserung hofft. „Dank der Unterstützung des Sportlandes NÖ wird sich das schon bald ändern!“

„Einem erfolgreichen Einstieg der 15-Jährigen in die höchste internationale Klasse der Seniors (Elite), sollte damit nichts im Wege stehen“, ist auch LZ-Koordinatorin Martina Weinberger dankbar für den neuen Trainingsboden, der für alle Turner und Turnerinnen in St. Pölten sehr wichtig ist.

In Luxemburg führte Kickinger nämlich eine ganze Delegation von jungen Nachwuchsturnerinnen aus insgesamt vier NÖ Unionsvereinen an. Mit ihr in unterschiedlichen Kategorien und großteils erstmalig international am Start waren Carina Fegerl (Mödling, 13), Hannah Grasl (14) und Marie Wolf (12, beide St. Pölten) sowie Miriam Markovic (A.Wördern, U 11).