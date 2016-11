Bei der Anfang November im australischen Perth abgehaltenen Masters-WM startete der gebürtige Frankenfelser Eduard Gonaus über 100 und 200 Meter. „Eigentlich bin ich ein paar Tage vorher angereist, um mich an die Zeitumstellung zu gewöhnen, doch aus der idealen Vorbereitung wurde nichts, denn die Reisestrapazen, Zeitumstellung und warme 25 Grad forderten ihren Tribut“, erzählt Gonaus, den eine Erkältung erwischt hat. „Der Start über die 100 Meter ist sich nur ganz knapp ausgegangen.“

Den Vorlauf konnte Gonaus trotzdem locker in 11,84 Sekunden bei zu viel Rückenwind gewinnen. Am selben Tag ging noch das Semifinale über die Bühne, bei dem er seine Leistung auf 11,83 steigerte, diesmal bei regulärem Wind. „Das war neue Saisonbestleistung, allerdings hatte ich auch meine Vorbereitung auf diesen Wettkampf ausgerichtet“, war er ein wenig enttäuscht, dass die Zeit nicht für den Aufstieg ins Finale gereicht hat. „Beim Start wäre Zeit drinnen gewesen, den hab ich verschlafen.“ So gab es am Ende Platz 12 bei über 50 Startern.

Nach zwei Tagen Pause ging Gonaus auch über 200 Meter an den Start. 24,41 Sekunden (erneut zu viel Rückenwind) bedeuteten im Vorlauf Rang zwei. Im Semifinale lief er dann 24,44 bei starkem Gegenwind in der Kurve und leichtem Rückwind auf der Zielgeraden. „Schwere Beine, ein etwas zu verhaltener Lauf und die fehlende Vorbereitung in den letzten Tagen verhinderten eine Saisonbestleistung“, musste Gonaus mit Platz 16 unter 70 Teilnehmern in dieser Altersklasse vorliebnehmen. „Über 200 Meter war aber ein Finaleinzug auch nicht zu erwarten“, ist Gonaus zufrieden.

Danach genoss er einige Sehenswürdigkeiten Australiens und wechselte von der Westküste nach Melbourne. „Dort hab ich die Chance genützt und gleich mit der Vorbereitung auf die kommende Freiluftsaison begonnen“, freut er sich, dass er bei einem Athletikklub mit australischen Sportlern trainieren durfte. „Alles in allem eine tolle Erfahrung, für die ich mich bei meinen Sponsoren bedanke.“