Für vier MTB-Athleten des Bezirks St. Pölten ging es am Wochenende beim Grazer Bike Opening in Stattegg heiß zur Sache. Den Anfang machte die in der U 17 startende Cornelia Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg beim zur MTB-Kombination gehörenden Technikbewerb über acht fordernde Sektionen. Mit 22 von 24 möglichen Punkten absolvierte sie diesen als Zweitplatzierte.

Mit 20 Strafsekunden nahm sie dann Samstagnachmittag die Verfolgung auf. Bald überholte sie gemeinsam mit zwei weiteren Fahrerinnen die Führende und lag nun am zweiten Rang.

Aber auch von hinten wurde mächtig Druck gemacht. Die starke Tirolerin Tamara Wiedmann holte auf und ging an der Wilhelmsburgerin und auch der bis dahin führenden Tschechin vorbei. Nach hinten aber sicherte Holland den dritten Platz ab.

Am Sonntag fiel der Startschuss zum internationalen C1-Rennen der Junioren. Mit dabei waren gleich drei niederösterreichische Fahrer. Michael Holland und Christian Seidl, beide von den Naturfreunden Wilhelmsburg, und Julian Pöchacker von Lietz-Sport traten gegen ein hochkarätiges Feld an.

„Schon in der ersten von fünf konditionell fordernden Runden platzierte ich mich am soliden sechsten Platz, unmittelbar vor den darauffolgenden Österreichern“, schildert Michi Holland, der dann zwar zwischenzeitlich auf Rang neun zurückflog, aber dank eines fantastischen Schlusssprints sogar noch den fünften Platz holen konnte. Pöchacker lieferte ebenfalls ein tolles Rennen ab und lag am Ende auf Rang Acht. Seidl landete auf Rang 17. Holland und Pöchacker waren auch die zwei bestplatzierten Österreicher.

„Es war eine harte Woche mit einigen sehr intensiven Trainings und auch das vergangene Wochenende hat mit den vier Rennen an den Kräften gezehrt, darum bin ich zufrieden mit meiner heutigen Leistung“, meinte Michael Holland nach dem Rennen.

Besonders erfreulich: Für Holand und Pöchacker gab es wertvolle UCI-Weltranglistenpunkte, welche an die ersten zehn im Klassement vergeben wurden. Für den Wilhelmsburger waren die 12 UCI-Punkte sogar seine ersten!

Diese Woche geht es für die vier Nachwuchsfahrer in der Bike-Arena Obertraun weiter.