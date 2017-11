Beim österreichischen Bundesligafinale in Stockerau, wo alle der 6 teilnehmenden Mannschaften gegeneinander antraten, wurde Spannung bis zur letzten Minute geboten!

Der Prinzersdorfer Jürgen Grubmüller und sein Team vom ATSV Ranshofen kämpften wie Löwen, um in der höchsten Liga Österreichs, einen Stockerl Platz für sich zu beanspruchen!

Grubmüller ebnete für seine Mannschaft den Weg zu Bronze und stellte mit 136 kg im Stoßen sogar einen neuen Masters-Rekord auf! „Es ist schon etwas besonders immer wieder mit seiner Mannschaft unter den ersten dreien von Österreich zu sein“, freut sich der 35-jährige Vollblutathlet.

Den Bundesligatitel sicherten sich übrigens die Lokalmatadore von Gitti City Stockerau, die den Vorjahresmeister SK Voest Linz auf Rang zwei verweisen konnten. Hinter dem Erfolg von Stockerau steht übrigens ein gebürtiger Harlander, der als Aktiver seine größten Erfolge mit seinem Heimatverein hatte. Der einstige WM-Achte (Australien 1993) in der Klasse bis 105 kg Körpergewicht, Andreas Leister, ist als Betreiber des Fitnessklubs Gitti-City nicht nur Hauptsponsor, sondern auch Mastermind hinter den Erfolgen der Stockerauer. Leister hält noch immer alle St. Pöltner Stadtrekorde in den Gewichtsklassen von 94 kg aufwärts, und schaffte selbst in der Klasse bis 105 kg im Jahr 1992 die persönlichen Bestleistungen von 157,5 kg im Reißen und 205 kg im Stoßen.

In den Leichtgewichtsklassen ist aber längst Jürgen Grubmüller in „Leistersche Sphären“ vorgedrungen. Einen weiteren Triumph feierte Grubmüller heuer auch bei den österreichischen Staatseinzelmeisterschaften in Feldkirchen (Steiermark), bei denen er den Titel in der Gewichtsklasse -69 kg zum mittlerweile achten Mal in Serie erbeuten konnte. In einem sehr spannenden Duell mit Bernhard Legel (KSV Mödling) holte er sich nach einem Herzschlagfinale im Reißen (106 kg) auch noch Gold im Stoßen (135 kg) und im Zweikampf (241 kg). Es waren mittlerweile die Titel 22 bis 24 für Grubmüller.