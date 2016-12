In der Vorsaison holte Hobbyrennfahrer Peter Peckary aus Kasten in der Formel 3 den Titel. Verständlich, dass die Ziele auch heuer hoch gesteckt waren. Doch bereits im zweiten Rennen zwang ein Crash Peckary zum Umstieg in die Sportwagenklasse, in der er den zweiten Platz einfuhr.

Das zweite Formel-3-Saisonrennen in Zeltweg verlief anfänglich routiniert: Vollgas, Anbremsen, Kurve, Vollgas. Bis zu jenem Zeitpunkt, als Geschwindigkeit, Kurve und Bodenhaftung in Disharmonie gerieten und Peter Peckary mit über 200 Sachen in die Leitschiene knallte. „Ich hatte Glück im Unglück, blieb völlig unverletzt. Mein Reynard Formel 3 wurde jedoch völlig zerstört.“ Anders als im Profizirkus schrauben Hobbyrenner meist selbst an ihren Autos und an schnelle Reparaturen ist da nicht zu denken. Peckary: „Aus diesem Grund war ich gezwungen, heuer in die Sportwagenklasse umzusteigen, um überhaupt noch Rennen fahren zu können.“ Den Beweis, dass auch ein Crash einen beherzten Rennfahrer nicht bremsen kann, lieferte Peckary dabei eindrucksvoll ab. Ob am Pannoniaring, am Slovakiaring, am Salzburgring oder am Red-Bull-Ring, überall mischte Peckary mit seinem Robinson RS 2000 vorne mit. In insgesamt acht Rennen schaffte Peckary sechs Klassensiege, einmal landete er auf dem zweiten Platz und einmal musste er wegen eines technischen Defektes ausscheiden.

Am Saisonende konnte er in der Sportwagenklasse in der Gesamtwertung auf den zweiten Stockerlplatz klettern. „Wer so einen Schutzengel hatte wie ich, freut sich über diesen Erfolg genauso wie über einen Spitzenplatz in der Formel 3“, freute sich Peckary.