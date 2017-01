In diesem Jahr läuft der Vertrag der Union-Handballer mit dem Hauptsponsor Falkensteiner-Katschberg aus. Obmann Christian Nagl musste daher beim ersten Training nach den Feiertagen den Spielern reinen Wein einschenken. Leistungsträger wie Max Wagesreiter dürfen sich ablösefrei einen Klub suchen. Der Ex-Nationalteamspieler soll nach Krems wechseln.

Auch das Trainerteam um Ibish Thaqi scheint nach dem Grunddurchgang nicht mehr finanzierbar zu sein. Am Samstag um 19 Uhr könnte er daher gegen die HBA Fivers zum letzten Mal an der Linie stehen. Weder er noch Obmann Christian Nagl waren nach dem Spiel in Tirol erreichbar. Nagl meldete sich aber am Sonntag aus Dublin und gab sich noch kämpferisch: „Wir spielen jetzt das Heimspiel, aber danach auch das Play-off mit voller Leistung und auf Angriff.“