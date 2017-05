Nach einem weiteren Halbfinalkrimi stehen die Falken im Finale! Wie schon das erste Finalspiel in St. Pölten war auch die Partie in der Weststeiermark eine Abwehrschlacht, bei der die Torhüterleistungen einfach hochklassig waren. Und es war vor allem Goalie Wolfgang Filzwieser, der die St. Pöltner auch weiterhin vom Aufstieg träumen lässt.

Wie schon im Sportzentrum NÖ entwickelte sich auch in Köflach ein rasantes, spannendes Duell auf Augenhöhe. „Wir waren die ganze erste Halbzeit hinten, auch das war eine Parallele zum Spiel in St. Pölten“, schildert der Neo-Obmann der Falken, Michael Kögl. Abhängen ließen sich die St. Pöltner aber nie. Erst in der 16. Minute konnten die Hausherren den Vorsprung erstmals auf +2 ausbauen. Mit einer knappen 12:10-Führung aus Sicht der Hausherren ging es auch in die Pause.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Heimischen um Hallmann zwar gleich auf 14:11, doch danach übernahmen die Falken mehr und mehr das Kommando. Die St. Pöltner schlossen auf und glichen durch Wieninger zum 14:14 aus. Wenig später gelang durch Prokop erstmals die Führung an diesem Abend.

Trainer Markus Wagesreiter verordnete seiner Truppe noch mehr Offensive, sodass die Steirer Mühe hatten, zu folgen. Kurzzeitig führte man mit drei Toren Vorsprung, doch die Grazer wollten ihren Finaltraum nicht so schnell platzen lassen. Der starke Gesslbauer konnte zum 20:20 ausgleichen (48.). Das Spiel stand an der Kippe und die Goalies hielten in den letzten Minuten praktisch alles.

Kurz vor Schluss kassierte Bärnbachs Spielmacher Cancar eine 2-Minuten-Strafe — die Vorentscheidung! Die St. Pöltner erzielten das 23:22, kurz vor Schluss setzte wie in der Vorwoche Spielertrainer Wagesreiter den Schlusspunkt, diesmal zum 24:22.

Mit diesem Auswärtssieg stellten die Falken im Best-of-3 auf 2:0 und benötigen kein Entscheidungsspiel, um der HSG Graz ins Finale zu folgen.