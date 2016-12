Die Grazer sind weiter ungeschlagen und stehen somit zwei Runden vor Ende bereits als Sieger des Grunddurchgangs fest. Dabei wären sie am Samstag im Sportzentrum NÖ gegen die Thaqi-Schützlinge eigentlich „fällig“ gewesen. „Wir haben uns heute selbst geschlagen“, war Trainer Ibish Thaqi enttäuscht, denn schließlich schien der Sieg vier Minuten vor Schluss beim Stand von 30:28 und Überzahlspiel bereits in trockenen Tüchern. Auch Gästetrainer Pajovic gab fair zu: „Der Sieg heute war nur Glück, dass wir besser gewesen wären, kann man nicht sagen.“

Denn die Hausherrn starteten stark in die Partie, obwohl sie auf den zuletzt überragenden Legionär Augustas Strazdas verzichten mussten. Er ist das bereits dritte Grippeopfer, nachdem zuletzt der Trainer und Max Wagesreiter in Trofaiach passen hatten müssen.

Für die Steirer war das Spiel der jungen St. Pöltner im Angriff aber zunächst zu schnell. „Mit Strazdas spielen sie viel langsamer und das liegt uns deutlich besser“, sah Graz-Obmann Michael Schweighofer daher nicht unbedingt einen Vorteil im Fehlen des Litauers. In der Abwehr konnten Wagesreiter und Co dessen Lücke aber doch deutlich schwerer füllen.

So war der Spielverlauf von Anfang an ziemlich ausgeglichen. „Wir legten vor und die Grazer antworteten dann meist recht rasch“, war auch für Falken-Obmann Nagl das Spiel stets ausgeglichen. Nur kurz vor der Pause konnte Wagesreiter den Vorsprung einmal auf drei Tore ausbauen. Doch in die Kabine ging es dann wieder mit 16:15.

Und spannend blieb es auch in Halbzeit zwei. Auf beiden Seiten dominierten klar die Angriffsreihen. Schildhammer und Wagesreiter erzielten zusammen 24 Tore aus dem Rückraum, was Schweighofer auch stöhnen ließ. „Bis kurz vor Schluss haben wir heute praktisch ohne Tormann gespielt.“

Gästekeeper hält Graz mit Paraden im Spiel

Meist lagen die Falken mit ein bis zwei Toren voran, nur Pajovic erzielte aus einem Siebenmeter einmal kurz eine grazer Führung (46.). Schildhammer mit einem Doppelpack stellte die alte Ordnung wieder her.

Beim Stand von 26:26 nahm Thaqi eine Auszeit und verordnete eine aggressive 4:2-Deckung, die den grazern dann gar nicht schmeckte. Eine zwei Tore-Führung wurde herausgespielt, und plötzlich waren es die Grazer, die auch mit Foulproblemen zu kämpfen hatten.

Doch ausgerechnet in den Schlussminuten griff dann auch Gästegoalie Eichberger ins Spiel ein. „Plötzlich zeigt er drei Glanzparaden und dreht die Partie – das gibt‘s nur im Handball“, hatte damit auch Schweighofer nicht mehr gerechnet. Auch ein Fehlpass vom sonst besten St. Pöltner Max Wagesreiter, der zum 30:30 führte, und ein Pass ins Nichts im Schlussangriff von Prokop verhalfen den Grazern zum nicht mehr erwarteten Sieg. Zumindest bleibt den Falken das schönste Tor im Spiel, ein herrliches Aufspiel von Weilguny für Schildhammer, der innerhalb des Kreises im Stilöe eines Volleyballers verwandelte. Auch Goalie Filzwieser kam einmal zu einem Tor aus der Distanz ins leere Tor.

Aufregung gab es nochmals wegen eines Team-Time-Outs von Thaqi, weil der Schiedsrichter die Sirene überhört hatte und Schritte gab, das aber dann nochmals zurücknahm. Gebracht hat es den Falken nichts, weil eben Prokop den Ball dann im Angriff verschenkt hat.

Bis zum 28. Jänner ist jetzt Pause, dann folgen noch zwei Spiele im Grunddurchgang, St. Pölten ist aber fix im Oberen Play-off.