Mit dem Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse ist dem TC Harland in der letzten Spielsaison die Sportsensation aus St. Pöltner Sicht gelungen. Mit einem „Schmalspurbudget“ und dem Vertrauen auf viele heimische Kräfte rund um Obmannsohn Markus Sedletzky, sowie gestützt auf einige junge tschechische Legionäre, die im Laufe der Saison immer stärker geworden sind, hat man den Sprung geschafft, den man zu Beginn der Saison nicht erwarten durfte. „Ziel war der Klassenerhalt, aber ab der ersten Runde ist alles perfekt für uns gelaufen“, freut sich Obmann Dietrmar Sedletzky, der auch kommende Saison im Wesentlichen derselben Mannschaft vertrauen will.

„Die Legionäre, die im Vorjahr für uns gespielt haben, und die ja auch in der Weltrangliste 2016 dank toller Resultate bei Challenger-Turnieren unter die Top 200 aufgerückt sind, werden alle bleiben, und dazu kehrt mit Paul Holzinger ein Lokalmatador zurück“, freut sich Sedletzky, dass mit dem Herzogenburger die NÖ-Quote erneut nach oben geschraubt werden konnte. „Er hat es im Vorjahr in Krems beim KTK probiert, aber wir freuen uns, dass er sich jetzt wieder für unser junges Team entschieden hat“, weiß Sedletzky, dass das bei Entscheidungsspielen im Kampf um den Klassenerhalt trotzdem noch nicht ganz reichen wird.

„Die Konkurrenz ist groß, und sicher haben einige genau unser Team als jenes ausgemacht, das es im Abstiegskampf zu schlagen gilt“, kennt Sedletzky die Usancen in der Bundesliga und ist vorbereitet, dass so manche Mannschaft im Abstiegskampf gegen Harland mit hochkarätigen Spielern auflaufen wird, die sonst gar nicht für die jeweiligen Klubs im Einsatz sind.

Aber gerade für die speziellen Spiele hat auch Harland noch fünf Spieler genannt und dabei ein Ass im Talon, von dem Sedletzky hofft, dass es Zeit finden wird, „trotz vollgepacktem Terminkalender für uns die nötigen Punkte auf Eins zu machen“. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich um den georgischen Sensationsmann des Erste-Bank-Opens 2016 handelt. Nikolos Basilaschwili ist derzeit zwar nur Tennisexperten ein Begriff, hat aber heuer als Qualifikant in der ersten Runde des ATP-Turniers von Wien die Nummer zwei Tomas Berdych aus Tschechien in einem zweieinhalbstündigen Dreisatzkrimi mit 6:4, 6:7 (5), 7:5 eliminiert. Die Nummer 107 der Weltrangliste lebt und trainiert neuerdings in Wien.

Basilaschwilis mögliche Einsatzgebiete sind die Auswärtsspiele in Klosterneuburg und Neuhofen und/oder die Heimspiele gegen Scheibbs und Steyr. Auch Dietmar Sedletzky selbst ist aber noch nicht ganz klar, welche dieser Mannschaften man am ehesten bezwingen wird können. „Fix ist nur, dass Kirchdorf nicht unsere Kragenweite ist“, überlegt Sedletzky bei diesem Auswärtsspiel sogar ganz auf Ausländer zu verzichten. „Weil es dort sowieso sinnlos ist“, sieht er einzig in Gleisdorf einen ernsthaften Titelkonkurrenten für die Tiroler.