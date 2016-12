Während die jüngsten Kunstturner Niederösterreichs zum Teil erstmals zu einem Wettkampf nach Mödling aufbrachen, kämpften die ältesten unter ihnen in St. Pölten um die Landesmeistertitel in den internationalen Klassen. Diese beiden Klassen konnten nicht gemeinsam mit den jüngeren Stufen im Frühling ausgetragen werden, da in NÖ die Gerätschaft für diese bereits hohen Levels fehlt. So musste man in die Trainingshalle im Sportzentrum NÖ ausweichen, da diese zumindest über eine Bodenfläche verfügt.

„Auch wenn die Geräteanordnung dort selbst nicht nationale Bedingungen erfüllt, gibt es zumindest die einzig verfügbare Fläche in NÖ und man kann für einen regionalen Wettkampf mit einer handvoll Mädchen ein Auge zudrücken“, erklärt die scheidende NÖFT-Landesfachwartin für Kunstturnen weiblich, Karin Schrödl, die nach neun Jahren ihr Amt an Teresa Köhler übergeben wird.

Erfreulich verlief der Wettkampf für das LZ St. Pölten. Alina Schmoll (17) von der Sportunion St. Pölten erreichte in der Eliteklasse Platz zwei und kürte sich zur NÖ Vize-Landesmeisterin 2016. Selina Kickinger (15) von der Sportunion Böheimkirchen siegte bei ihrem letzten Antritt in der Juniorenklasse. Auf Rang drei folgte die gerade erst in die Juniorenklasse eingetretene Marie Wolf (12) von der Sportunion St. Pölten.

Auch die männlichen Kunstturner rüsten auf. Über 20 Burschen im Alter zwischen vier und sieben Jahren trafen sich erstmals zum Kräftemessen. Von der Sportunion St. Pölten möchten gleich sieben Turner in die Fußstapfen der ÖFT-Nachwuchskaderturner Manuel Miedler und Martin Wolf treten. Mit Elias Offenberger, Fabian Wagner und Jaime Streefkerk nahmen drei von ihnen Medaillen mit nach Hause.