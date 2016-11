Am Samstag fiel der Startschuss zum 7. Cyclocross-Cuprennen der heurigen Saison in Ternitz. Knapp 40 Starter stellten sich dem schnellen, abwechslungsreichen Rennkurs – mit dabei auch Cornelia und Michael Holland von den Naturfreunden Wilhelmsburg in der Kategorie U 17 beziehungsweise Junioren.

„Da in Österreich diese Kategorien mit den Amateuren und Master gemeinsam starten, war es beileibe kein leichtes Rennen“, erklärt Bruder Michael, der aber voll motiviert vom Sieg einer Woche zuvor auf der Donauinsel an den Start ging.

"Ständige Attacken und Fluchtversuche"

Schon in der ersten von sieben Runden konnte sich der spätere Sieger leicht absetzen. Dahinter befand sich eine vierköpfige Verfolgergruppe um Holland und drei Master-Fahrern. „Ständige Attacken und Fluchtversuche prägten den Kampf um Rang zwei“, berichtet der Wilhelmsburger Youngster.

Zur Hälfte des Rennens setzte Peter Krebs eine beinharte Attacke. „Auf den alles entscheidenden letzten zwei Kilometer konnte ich mich aber nochmals sammeln und mit einer schnellen letzten Runde den zweiten Rang sichern“, freut er sich.

Das Ergebnis lässt erahnen, wie spannend der Rennverlauf war: 15 Sekunden fehlten Holland auf den Sieg, sieben Sekunden hinter ihm war schon der Dritte und weitere vier Sekunden später überquerte der Viertplatzierte die Ziellinie!

Damen-Rennen spitze sich zu Dreikampf zu

Bei den Damen musste sich Cornelia Holland einer hochkarätigen Konkurrenz stellen: MTB-Junioren-Vizeweltmeisterin Lisa Pasteiner (aus NÖ), eine Tschechin, sowie einige Elite-Damen waren am Start.

Auch hier spitzte sich das Rennen zu einem spannenden Dreikampf zu. Anfangs gab Pasteiner das Tempo vor, etwas dahinter folgten die Tschechin Kamila Janu und Holland. Auf einer rutschigen Schrägfahrt kam die Wilhelmsburgerin zu Sturz. „Meine Schwester hat dadurch den Anschluss an Janu verpasst, weil die natürlich sofort die Gelegenheit zur Tempoverschärfung genutzt hat“, erzählt Holland.

Conny kämpfte alleine auf der Strecke verbissen weiter, aber konnte nicht mehr ganz aufschließen, obwohl sich im Finish die Ereignisse nochmals überschlugen. Durch einen technischen Defekt wurde Pasteiner von der Tschechin überholt, und auch Holland kam noch knapp heran, ganz reichte es aber nicht mehr.

„Doch auch Rang drei ist im Damenfeld ein Erfolg, schließlich ist die Tschechin um zwei und Pasteiner gar um drei Jahre älter als ich“, freute sich Cornelia Holland.

Am 3. Dezember folgt schon der nächste Cross-Einsatz des Geschwisterduos in Pernitz!