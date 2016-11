Um die Form auch über die Wintermonate zu konservieren und gegen möglichst gleichwertige Gegner anzutreten, wurde durch den NÖTV Kreis Mitte heuer erstmals ein Wintercup organisiert, der sich am Format der Mannschaftsmeisterschaft im Sommer orientiert.

Am Cup, der in den Tennishallen in Stattersdorf, Ebersdorf, Tulln und Muckendorf sowie im Sportzentrum NÖ und der Halle beim UETV St. Pölten stattfindet, beteiligen sich knapp 50 Teams aus dem Zentralraum Niederösterreichs und matchen sich in fünf, der Spielstärke entsprechenden, Kreisligen um den Klassensieg. „Durch die Rücksichtnahme auf die Spielstärke können so optimale Matchbedingungen simuliert werden, von denen alle Beteiligten profitieren können“, erklärt Hauptorganisator Gernot Brauneder, der den Bewerb daher auch unter ein Motto gestellt hat: „Im Winter gewinnt man!“.

Der Grunddurchgang des Cups, der bereits seit Anfang Oktober läuft, findet mit den Play-off-Spielen nach den Weihnachtsfeiertagen seine Fortsetzung. Details und Infos im Netz findet man auf www.noetv-kreis-mitte.at.