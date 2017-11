Die erhofften Erfolge sind beim Serie-A-Turnier auf der japanischen Insel Okinawa für die meisten der zwölf österreichischen Karateka ausgeblieben: Außer der Salzburger Kumite-Weltmeisterin Alisa Buchinger (5.) sind alle Athleten frühzeitig ausgeschieden, so auch die erfolgreichen Kata-Athletinnen des UKC Zen Tai Ryu HAK St. Pölten, die vor einem Monat bei der Jugend- und Junioren-WM noch am Podest gestanden waren.

Die 19-jährige SLZ/BORGL-Absolventin Kristin Wieninger unterlag nach Freilos gleich mit 1:4 der Japanerin Ishibashi Saori, die zwei Runden später selbst gegen die in den USA lebende Japanerin Sakura Kokumai ausschied, wodurch Wieninger eine zweite Chance über die Trostrunde verwehrt geblieben ist.

Für die Heeressportlerin aus St. Pölten war es in erster Linie um einen Top-50-Platz im World-Ranking gegangen, um 2018 in der Premiere League starten zu dürfen. „Eigentlich hab ich mich heute stabil und sicher wie schon lange nicht gefühlt, aber das drückt sich im Ergebnis leider nicht aus“, beschreibt Wieninger ihr Feeling.

Erfahrungen standen im Mittelpunkt

SLZ/HASL-Athletin Funda Celo (16) erlebte eine ähnliche Situation. Sie unterlag gegen die Japanerin Emiri Iwamoto, eine der Turnierfavoritinnen, nicht ganz unerwartet mit 0:5. Ein Poolsieg Iwamotos hätte Celo trotzdem in die Trostrunde gebracht, doch Iwamoto unterlag dann selbst im Poolfinale überraschend ihrer Landsfrau Hikaru Ono. Damit war auch für Jugend-Vizeweltmeisterin Celo der Bewerb zu Ende. Für sie als Jüngste des Feldes ging es bei ihrem zweiten Wettkampf in der allgemeinen Klasse in erster Linie um das Sammeln von Erfahrung. „Der Tag kommt, an dem ich die Japanerinnen biege“, ist sich die für UKC Zen Tai Ryu startende Neulengbacherin sicher, dieses „Hauptziel“ auch zu schaffen.

„Wer die Gesetze des Hochleistungssportes kennt, weiß, dass Niederlagen dazugehören. Der Top-Sportler lernt daraus und hat bereits das nächste Turnier im Fokus“, sieht Kata-Bundestrainerin Marianne Kellner das Abschneiden ihrer beiden Topathletinnen entspannt.

Kritik am Austragungsmodus

Ihr Ehemann und UKC-Obmann Erhard Kellner spart nicht mit Kritik am Austragungsmodus. „Das Turnier musste bei akutem Kampfrichtermangel durchgeführt werden, sodass kein stimmiger Zeitplan möglich war, da die Kampfrichter ständig die Kampfflächen wechseln mussten“, bemängelt er empfindliche Verzögerungen mit Kämpfen bis nach Mitternacht.

„Gegen solche Situationen muss sich der Weltverband etwas einfallen lassen, denn nur wenige Verbände haben das Geld jeden Monat mehrere Kampfrichter für die Serie-A- und Premiere-League-Turniere quer durch die ganze Welt zu schicken“, weiß er aber um die Bedeutung dieser Ranglisten-Turniere. „Sie haben Einfluss auf die Olympiaqualifikation für Tokio 2020!“

Von japanischen Teilnehmern überschwemmt

Das Turnier war zudem in den Kata-Bewerben von japanischen Startern (24 Damen, 36 Herren) förmlich überschwemmt. Kein Wunder also, dass unter den ersten Acht nicht weniger als sieben Japanerinnen beziehungsweise sechs Japaner klassiert waren. „Dadurch verzerrt sich völlig das Bild, denn bei einer EM oder WM darf nur jeweils ein Vertreter pro Nation am Start sein“, stellt Erhard Kellner klar und verweist darauf, dass nicht nur Österreich unter die Räder gekommen ist. „Auch so mancher internationale Star, wie etwa die brasilianische Vizeweltmeisterin Valeria Kumizaki, die schon mehrmals als Gasttrainer bei uns in St. Pölten war, überlebte die zweite Runde nicht“, kann Kellner diesbezüglich die Urteile der Kampfrichter auch nicht ganz nachvollziehen.

Nächstes Turnier im Rahmen der EM-Qualifikation sind kommendes Wochenende die Trbovlje Open in Slowenien.