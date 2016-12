Die Steirer sind mit dem Ziel heuer aufzusteigen in die Meisterschaft gestartet und haben nach den bislang enttäuschenden Ergebnissen letzte Woche mit dem 30-jährigen Dejan Cancar für den Rückraum Verstärkung geholt.

Eine Investition, die sich gegen die Falken aber nicht rentiert hat. Denn trotz eines verschlafenen Starts der Heimischen, stellten Wagesreiter und Co dann doch noch im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg.

Wie schon im Hinspiel hatten die Bärnbacher nicht den Funken einer Chance. Die Falken bleiben als einzige dem Tabellenführer HSG Graz weiter auf den Fersen.

Trotzdem war es zunächst der Neuzugang der Weststeirer, der die St. Pöltner vor Probleme stellte. „Wir hatten die Videos ohne ihn analysiert, und den Gegner dadurch zu Beginn auch unterschätzt“, erklärt Falken-Trainer Ibish Thaqi, warum seine Spieler in der ersten Halbzeit über weite Strecken zurücklagen. Der Neuzugang war es, der gegen die Falken zu Beginn des Spiels groß aufgeigte. Nach elf Minuten lag der HLA-Absteiger mit 7:3 voran, drei Tore kamen bis dahin von Cancar.

Dann wurde aber auch den St. Pöltnern klar, dass die „leeren Augen“ (Thaqi), die sie beim Gegner im Videostudium ausgemacht haben wollten, so leer doch nicht waren. Aber wie schon so oft heuer war es ihnen erneut möglich, problemlos einen Gang hinaufzuschalten. Kurz vor der Halbzeitpause gelang durch Strazdas der Ausgleich – 10:10. Und mit einem Doppelschlag brachte Prokop dann die Gastgeber sogar erstmals in Front. Den Gästen gelang vor der Pause kein weiterer Treffer mehr, dafür sorgte Wolfgang Filzwieser im Tor, einmal mehr „Man of the Match“ auf Seiten der Falken.

Der Start in die zweite Hälfte gehörte dann zwar wieder den Gästen, die den Zwei-Tore-Rückstand nochmals in eine Führung verwandeln konnten. Ex-Falke Nagy erzielte den Ausgleich zum 12:12, und kurz darauf traf Scherr vom Flügel zum 12:13.

Für die Falken das Signal zum totalen Angriff. Vuksa sorgte erstmals für eine Drei-Tore-Führung (38.) und eine Viertelstunde vor Schluss sahen die Hausherren wie die sicheren Sieger aus, führten sie doch 23:17.

„Danach haben wir aber einige schlechte Wurfentscheidungen getroffen, das habe ich in der Besprechung nach dem Spiel auch angesprochen“, erklärt Thaqi, warum der Vorsprung nochmals auf 23:21 schmolz (51.). Ein gehaltener Siebenmeter von Filzwieser (Schütze Nagy) und zwei Tore von Kreisläufer Vuksa hintereinander brachen aber den Widerstand der Weststeirer. Weilguny und Wagesreiter erhöhten in weiterer Folge auf 27:21 (55.). Letztlich gab es dank einer starken Leistung in der zweiten Hälfte einen 30:23-Sieg.