Marianne Kellner war eines des sportlichen Aushängeschilder St. Pöltens, früher als Wasserspringerin, später als Karatekämpferin. 1989 stand sie in diesen beiden völlig verschiedener Sportarten jeweils im Nationalteam, ehe sie sich endgültig für Karate entschied. „Ich bin ein bodenständiger Mensch, daher fühle ich mich bei Karate sicherer als in der Luft“, meint die ehemalige Trainingspartnerin von Olympiateilnehmer (1988 Seoul) und BORGL-Sportkoordinator Erich Pils.

Ende der Achziger war Kellner die erste Niederösterreicherin, die in Kata und Kumite Staatsmeisterschaftsmedaillen erringen konnte und als Kata-Spezialistin holte sie nach zehn Staatsmeistertitel im Jahr 2000 auch den Shotokan-WM-Titel mit dem Kata-Nationalteam.

Sie lernte von namhaften Karatelehrern wie den Japanern Tsuguo Sakumoto, Seiichi Fujiwara, Shuji Tasaki und in den letzten Jahren mit Yoshimi Inoue, bei dem sie in Japan auch die Prüfung zum siebenten Dan bestand und den japanischen Titel Kyoshi per Urkunde verliehen bekam. Und sie trainierte gemeinsam mit Weltmeistern wie Luca Valdesi, Antonio Diaz, Mie Nakayama und Rika Usami.

Nun engagierte der österreichische Karatebund, als dessen Sekretärin sie seit fast 20 Jahren arbeitet, Kellner als Bundestrainerin für die Kata-Disziplin. Die Aufnahme des Karatesports ins Olympiaprogramm verleiht dieser Sportart besondere Flügel. Kellner: „Wir werden alles Menschenmögliche unternehmen, damit Österreich – am liebsten wäre mir natürlich Niederösterreich – im Kata-Bewerb der Olympischen Spiele 2020 in Tokio vertreten ist!“