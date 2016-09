Am Samstag im Semifinale sammelt Georg nochmals alle Kräfte, klettert beherzt an die 19. Stelle der weltbesten Lead-Climber, und erzählt von der unglaublichen Atmosphäre bei dieser WM, die gemeinsam mit den Paraclimbing-Championsships in der gigantischen Pariser Eventhalle vor 10.000 ZuseherInnen über die Bühne geht - einfach vorbildhaft, alle AthletInnen gemeinsam zur WM einzuladen.

Weiter gehts mit diese Woche mit der Aufnahmeprüfung für das Sportstudium, am nächsten Wochenende steht schon das nächste große Kletterevent an, der ADIDAS-ROCKMASTER in Stuttgart!