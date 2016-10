Der Ober-Grafendorfer Jürgen Kraushofer, der für den SC Harland Holz-Wallner startet, ist schon lange ein fixe Größe in der Kraftsportszene. Speziell in seiner Lieblingsdisiplin, dem Bankdrücken, gilt der 24-Jährige als absolutes Toptalent in Österreich. Letzte Woche bestätigte er nun bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im oberösterreichischen Haid seine Extraklasse. In der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm Körpergewicht setzte er völlig neue Maßstäbe.

„Ich fühlte mich sehr gut in Form und habe gleich im ersten Versuch 180 Kilogramm auflegen lassen und das Gewicht problemlos gedrückt, aber der Titel war damit heuer noch lange nicht in trockenen Tüchern“, schildert er den dramatischen Bewerb. Da auch zwei weitere Konkurrenten 180 Kilogramm schafften und danach gleich 190 Kilogramm auflegen ließen, musste Kraushofer bei diesem gewaltigen Gewicht mitziehen. Alle drei schafften auch diese Last, womit der österreichische Rekord zunächst einmal eingestellt war.

Im dritten und letzten Versuch waren dann sagenhafte 192,5 Kilogramm aufgelegt, an denen sich natürlich alle drei Athleten versuchen durften. „Ich hab’s auf Anhieb geschafft, auch diese Last gültig zu drücken, womit der Druck auf meinen Konkurrenten lag, die damit beide nicht klargekommen sind“, lacht Kraushofer, der sich somit über seinen ersten Staatsmeistertitel freuen durfte. „Dass ich mir dabei auch gleich noch den österreichischen Rekord gesichert habe, ist natürlich das Sahnehäubchen“, strahlt er zufrieden.