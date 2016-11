Die 15-jährige SLZ-Athletinl Selina Kickinger von der Union Böheimkirchen blieb bei der 70. österreichischen Staatsmeisterschaft im Kunstturnen, die nach elf Jahren wieder in Wien ausgetragen wurde, hinter ihren persönlichen Erwartungen. Schon im Mehrkampf führten einzelne Konzentrationsfehler am Balken, ein Sturz nach einer hochwertigen Stufenbarrenkür und die auf die Trainingsbedingungen zurückzuführende Schwäche am Boden zu einem denkbar knappen Ergebnis in der Endwertung.

0,133 Punkte machten den Unterschied

Mit 46,417 Punkten unterlag sie schmerzlich um Haaresbreite, genau um 0,133 Punkte, und wurde Junioren-Vizemeisterin. Der „Fluch der Ewigen Zweiten“ schlug also erneut zu. Besonders schmerzhaft: Auch ihren Titel am Stufenbarren aus dem Vorjahr konnte Kickinger nicht verteidigen.

„Es war Selina im Juniorinnenfeld leider nie vergönnt, ganz vorn zu landen, obwohl sie es vom Talent her eigentlich drauf gehabt hätte“, tröstet Trainerin Agnes Hodi, die sich aber bereits auf die neuen Herausforderungen in der Elite konzentriert. „Wir werden mit den neuen Trainingsmöglichkeiten die Performance am Boden stabilisieren können.

Leistung rechtfertigt Teilnahme am Seniorinnenkader

Kickinger sieht ebenfalls bereits wieder das Positive: „Zumindest im Balkenfinale konnte ich mich auf Rang zwei vorarbeiten.“ Und damit ist ihr Platz in Österreichs Seniorinnenkader auch mehr als gerechtfertigt.