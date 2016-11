Beim 21. Alpen-Adria-Cup in Klagenfurt setzte sich Selina Kickinger (15) vom SLZ mit der Mannschaft NÖ-W-B klar an die Spitze der höchsten Klasse und holte vor den Augen von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser Gold. In der Einzelwertung musste sich die Böheimkirchnerin im hochklassigen Starterfeld mit Athletinnen aus Spanien, Ungarn, Slowenien und Deutschland aber mit einer Silbermedaille zufrieden geben.

Nachwuchs der Union St. Pölten war auch dabei

SLZ-Trainerin Agnes Hodi wollte das aber nicht überbewerten: „Selina ist bereit in die Erwachsenenklasse überzutreten, einiges werden wir noch stabilisieren und mit verbesserter Infrastruktur im Sportzentrum wird auch das Vertrauen für Elemente wie Doppelsalto am Boden kommen“, ist sie überzeugt.

Der Nachwuchs von Union St. Pöltens begleitete die Böheimkirchnerin, um internationale Erfahrung zu sammeln. Allen voran verbesserte sich die 12-jährige Marie Wolf gegenüber dem 18. Rang des Vorjahres im nächsthöheren Level auf Rang elf. Wettkampfluft schnupperten unter Coach Lehota auch Anna Panauer (11, Rang 24), Vanessa Thaler (10, Rang 28) und Christina Valenta (10, Rang 29).